Biah Rodrigues se surpreende ouvir a filha caçula falando sua primeira palavra

Biah Rodrigues se surpreendeu ao ver a filha, Fernanda, balbuciando sua primeira palavra

Nesta terça-feira, 31, Biah Rodrigues (25) fez um flagra mais que especial da filha caçula, Fernanda (9 meses). A mamãe babona conseguiu fazer um vídeo do exato momento em que a pequena falou sua primeira palavra, deixando-a extremamente surpresa.

No vídeo publicado pela artista, a pequena aparece sentadinha em um brinquedo enquanto balbucia 'Theteu', apelido de seu irmão mais velho, Theo (2). Ao fim do clipe, ainda é possivel ouvir ao fundo Biah e o marido, Sorocaba (41), rindo muito da situação e encantados com o amor dos irmãos.

Na legenda, ela se derreteu pela menina: "NÃO TÔ ACREDITANDO ATÉ AGORA. Primeira palavrinha, nome de irmão mais velho".

É claro que o momento deixou os seguidores da loira babando, enchendo os comentários de elogios: "Que amor!", disse um. "Que fofa gente!", escreveu outro. "Que riqueza!", falou um terceiro.

Confira o vídeo em que Biah Rodrigues flagrou a filha, Fernanda, falando sua primeira palavra:

Biah Rodrigues e Sorocaba celebram nono mês da filha com festinha temática

Recentemente, Biah Rodrigues e Sorocaba celebraram o nono mês de vida da filha, Fernanda, fazendo uma festinha especial com a temática de Chapeuzinho Vermelho. Além de uma decoração impecável, os papais vestiram a menina com uma fantasia encantadora, com um vestido branco e uma capa vermelha.

