Maiara e Fernando Zor aparecem juntos novamente

Após notícia de término, Maiara e Fernando Zor surgem juntos em vídeo feito na cama

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h17

A cantora Maiara e o cantor Fernando Zor agitaram as redes sociais nesta sexta-feira, 15, com uma nova aparição juntos. Ela compartilhou um vídeo deles juntos na cama e em clima de romance pouco tempo após mais um término no relacionamento.

No novo vídeo, os dois apareceram lado a lado e ele surgiu sem camisa. Nas imagens, eles responderam perguntas de sim ou não sobre curiosidades da vida deles.

Maiara e Fernando terminaram o romance pela décima vez no início de julho e, ao que tudo indica, reataram mais uma vez. Os dois vivem um relacionamento iô-iô há alguns anos e estavam fazendo planos de se casarem em breve.

Maiara faz homenagem para Maraísa

Recentemente, Maiara fez uma declaração de amor para a irmã, Maraísa. "Essa é minha irmã exercendo seu ofício... De uma inteligência ímpar... Cantora, empresária, influencer, a solteira mais cobiçada do Brasil, a musa do sertanejo... A mulher mais forte que eu conheço, de uma alegria e espontaneidade incomparável...", começou ela.

Na sequência, ela seguiu elogiando a irmã. "O símbolo de liberdade e leveza... A mulher de Deus, que nos proporciona bem estar, o alicerce da família... Dona de uma energia ímpar... Colocada, equilibrada, honesta, verdadeira, classuda... A que nada abala... Nada derruba! Aquela que vc sempre pode contar... Cheia de amor pra dar... ", continuou.

"A pessoa mais grata e feliz que eu conheço... Você é a maior riqueza dessa terra... Quem tem você tem tudo!Que honra ter nascido juntinha com você! Te amo pra sempre minha ídola! Voa!", concluiu Maiara.