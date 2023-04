Quem é o suposto affair de Maiara? Conheça o galã sertanejo que surgiu com cantora

Após idas e vindas com Fernando Zor, Maiara, da dupla com Maraisa, teria encontrado um novo romance

Ao que tudo indica, a fila andou para a cantora Maiara (35), da dupla com Maraisa (35). Após anos de um relacionamento io-iô com Fernando Zor (38), da dupla Fernando e Sorocaba, a cantora sertaneja parece ter arranjado um novo romance, desta vez, com o cantor Matheus Gabriel (27), galã do sertanejo e aposta do ritmo.

O suposto affair de Maiara nasceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Com apenas dois anos de carreira, em 2022, o artista já tinha lançado seu primeiro DVD, intitulado Respira, que teve direção de Dudu Oliveira e Genilson Farias, conhecido também como Geninho. Um de seus maiores sucessos é a canção Beijo Vagabundo, que já ganhou até clipe.

O primeiro trabalho do artista contou com oito faixas, sendo elas autorais e criadas por outros grandes compositores. No projeto, Matheus Gabriel arriscou misturando o sertanejo com outros ritmos, como o pagode, reggae, pop e até mesmo eletrônico. Além da voz e do talento como compositor, o artista também chama atenção pela beleza física.

Seu perfil oficial do Instagram ainda é relativamente novo, e possui mais de 135 mil seguidores. Nas publicações, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de apresentações, além de também publicar cliques em viagens e durante seus treinos de musculação. Ele já é seguido por alguns famosos como Rodrigo Mussi, Lucas Lucco e a própria Maiara.

Além disso, ele também tem cliques com celebridades como o cantor Felipe Araújo, Rodolffo, ex-BBB e dupla de Israel, e Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Sua última publicação foi feita em meados do mês de março, e ele posa sem camisa curtindo um dia de praia. "Lavando a alma", escreveu o suposto affair da sertaneja, na legenda da publicação.

A informação de que Maiara teria engatado em um novo romance foi compartilhada pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. O jornalista afirmou que o cantor estaria acompanhando a dupla sertaneja em seus shows nos últimos tempos, e que Matheus Gabriel foi visto no show que Maiara e Maraísa fizeram na última terça-feira.

CONFIRA FOTOS DE MATHEUS GABRIEL, SUPOSTO AFFAIR DE MAIARA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Gabriel (@matheusgabriel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Gabriel (@matheusgabriel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Gabriel (@matheusgabriel)