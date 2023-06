Matheus Gabriel dá beijão em Maiara no palco: 'Estamos muito felizes'

Matheus Gabriel faz elogios para a namorada, Maiara, após aparição dela em show para gravação do seu DVD: 'Uma mulher incrível'

O cantor sertanejo Matheus Gabriel viveu uma noite memorável na última segunda-feira, 26. Ele gravou o seu segundo DVD durante um show em Goiânia, Goiás, e contou com o carinho da namorada, a cantora Maiara, da dupla com Maraísa.

A estrela fez questão de subir ao palco para dar um beijo carinhoso no namorado e agradecer ao público presente no local pelo carinho com seu amado. Nos bastidores, Matheus contou mais sobre o romance deles. “Não gosto de falar muito da vida pessoal, mas eu e a Maiara estamos bem e muito felizes com o que estamos vivendo juntos. A Maiara é uma mulher incrível”, disse ele.

Além disso, o cantor falou sobre a sua alegria ao gravar mais um projeto audiovisual. "Estou muito feliz e com o coração cheio de gratidão por ver esse projeto se tornando realidade. Desde janeiro venho trabalhando incansavelmente para trazer o melhor para o meu público, participei de cada etapa desse projeto, escolhi cada música com todo meu coração, espero que todos gostem do repertório, assim como eu. É mais um grande passo na minha carreira. Agradeço a cada um que esteve envolvido nesse projeto, sem o apoio de todos nada seria possível", afirmou.

Vale lembrar que Maiara e Matheus assumiram o romance há poucos dias. Eles foram alvos de rumores de que estariam se conhecendo melhor há algumas semanas e até passaram o Dia dos Namorados juntos. Porém, eles se assumiram a relação publicamente durante um passeio em Pirinópolis, quando foram vistos trocando beijos e carinhos.

Nas redes sociais, os fãs torcem pelo novo casal. “Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro. Maiara estava solteira desde o fim do romance entre idas e voltas com o sertanejo Fernando Zor.

Fotos: Flaney Gonzallez

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANTÔNIO SERTANEJO • MÚSICA (@antoniosertanejo)