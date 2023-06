Teve beijo! Maiara e Matheus Gabriel assumem namoro em passeio de balão

Assumidíssimos! Maiara e Matheus Gabriel trocam beijos apaixonados durante passeio de balão e os fãs ficam encantados

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, está apaixonada novamente! Depois de surgir em clima de romance com o cantor sertanejo Matheus Gabriel, ela assumiu que os dois estão namorando. Durante um passeio de balão na manhã desta segunda-feira, 19, os dois trocaram beijos apaixonados no céu.

Maiara fez uma live com os fãs durante o passeio e deu um beijo carinhoso no amado. Logo depois, uma foto dos dois trocando outro beijo no balão também viralizou na internet entre os fãs deles.

“Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro.

No último Dia dos Namorados, Maiara e Matheus Gabriel curtiram um jantar romântico em um restaurante à luz de velas. Segundo o colunista Leo Dias, os dois já viveram um affair no passado, mas que durou apenas algumas semanas. Agora, eles estão sendo vistos juntos novamente.

Vale lembrar que Maiara estava solteira desde o fim do namoro com Fernando Zor em abril deste ano.

