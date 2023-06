Maiara surge agarrada com Matheus Gabriel em passeio de balão

Maiara, da dupla com Maraísa, começa a semana em um passeio de balão pra lá de romântico com Matheus Gabriel

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, começou a semana em um passeio romântico! Ela curtiu um passeio de balão com o cantor sertanejo Matheus Gabriel, com quem estaria vivendo um affair. Os dois são vistos juntos há algumas semanas e o clima de romance só aumenta. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre qual é o status da relação deles.

Nesta segunda-feira, 19, eles começaram o dia com um passeio de balão na região de Pirinópolis, Goiás, para ver o nascer do sol. Nas redes sociais, Maiara e Matheus compartilharam fotos abraçados e sorridentes enquanto curtiam a linda vista da região.

No último Dia dos Namorados, Maiara e Matheus Gabriel curtiram um jantar romântico em um restaurante à luz de velas. Segundo o colunista Leo Dias, os dois já viveram um affair no passado, mas que durou apenas algumas semanas. Agora, eles estão sendo vistos juntos novamente.

Vale lembrar que Maiara está solteira desde o fim do namoro com Fernando Zor em abril deste ano.

Maiara fala sobre a vida amorosa

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, surpreendeu os fãs ao fazer revelações sobre a vida amorosa no palco de um show em Ipatinga, Minas Gerais. Nas redes sociais, os fãs mostraram que a artista contou curiosidades de seus romances do passado após tomar alguns drinks.

Em um momento da apresentação, ela contou que já viveu um romance secreto. "Eu já namorei um homem, fui apaixonada por um homem que ninguém nunca ficou sabendo. E eu famosa, tá? Famosa! Eu não sei como ele conseguiu se safar do Léo Dias e dos outros sites de fofoca”, disse ela. Então, ela completou: “As pessoas falam que eu invento isso e ele é um fantasma. Canta mais uma que vou dançar com meus fantasma aqui, só não vou falar o nome dele".

Logo depois, ela contou que a irmã gêmea estaria envolvida com um novo affair. No entanto, Maiara não chegou a dizer o nome do rapaz. "Eu não sei se você vai casar com Fafá, mas eu amo o Fafá. Fafá reza por minha felicidade. Fafá cuida de mim, jogo água benta nele. Ele me aguenta. Fafá, te amo. E vocêsnão sabem quem é o Fafá", contou.