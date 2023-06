Maiara faz revelação sobre sua vida amorosa: 'Ninguém ficou sabendo'

No palco, Maiara revela romance secreto de sua vida e também fala sobre affair da irmã, Maraísa

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, surpreendeu os fãs ao fazer revelações sobre a vida amorosa no palco de um show em Ipatinga, Minas Gerais. Nas redes sociais, os fãs mostraram que a artista contou curiosidades de seus romances do passado após tomar alguns drinks.

Em um momento da apresentação, ela contou que já viveu um romance secreto. "Eu já namorei um homem, fui apaixonada por um homem que ninguém nunca ficou sabendo. E eu famosa, tá? Famosa! Eu não sei como ele conseguiu se safar do Léo Dias e dos outros sites de fofoca”, disse ela. Então, ela completou: “As pessoas falam que eu invento isso e ele é um fantasma. Canta mais uma que vou dançar com meus fantasma aqui, só não vou falar o nome dele".

Logo depois, ela contou que a irmã gêmea estaria envolvida com um novo affair. No entanto, Maiara não chegou a dizer o nome do rapaz. "Eu não sei se você vai casar com Fafá, mas eu amo o Fafá. Fafá reza por minha felicidade. Fafá cuida de mim, jogo água benta nele. Ele me aguenta. Fafá, te amo. E vocêsnão sabem quem é o Fafá", contou.

Vale lembrar que Maiara terminou recentemente o relacionamento entre idas e vindas com o cantor Fernando, da dupla com Sorocaba. De acordo com a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, o rompimento dos dois aconteceu recentemente e o motivo foi um encontro do sertanejo. Maiara não teria gostado de saber que ele se encontrou com uma ex-namorada durante viagem ao Canadá e não contou nada para ela. Assim, ela decidiu terminar o relacionamento mais uma vez.

Nas redes sociais, Maiara mostrou o seu corpo escultural ao caprichar nas fotos no camarim. A artista surgiu com um look branco e botas de cano alto enquanto posava estilosa no sofá. Nas imagens, ela destacou suas pernas torneadas.