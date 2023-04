Maiara e Fernando: suposto motivo do término cai na web

Colunista revela o suposto motivo para o novo fim do namoro de Maiara e Fernando Zor

O namoro de Maiara (35), da dupla com Maraísa (35), e Fernando (38), da dupla com Sorocaba (42), teria chegado ao fim mais uma vez. Agora, o suposto motivo do término veio à tona.

De acordo com a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, o rompimento dos dois aconteceu recentemente e o motivo foi um encontro do sertanejo. Maiara não teria gostado de saber que ele se encontrou com uma ex-namorada durante viagem ao Canadá e não contou nada para ela. Assim, ela decidiu terminar o relacionamento mais uma vez.

Nesta semana, o colunista também contou que Maiara já estaria vivendo um novo affair. Leo Dias contou que a cantora estaria envolvida com o cantor Matheus Gabriel, que foi visto nos bastidores de shows dela nos últimos tempos.

Maiara surge com look poderoso nas redes sociais

A cantora Maiaraagitou as redes sociais há poucas semanas ao compartilhar o seu look poderoso para um show. Em sua conta oficial no Instagram, a sertaneja compartilhou registros de uma produção impecável em que aparece com um vestido brilhante e colorido de mangas longas e exibindo a transformação nos cabelos.

Nas imagens, a gata roubou a cena ao posar fazendo carão e aparecer com os fios presos em rabo de cavalo e de franjinha. "Em outra vida quero ser fada", disse Maiara na legenda da postagem, arrancando chuva de elogios dos fãs.