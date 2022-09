De maiô, Maiara mostra piscina de sua nova mansão: ''Quero aproveitar''

Cantora Maiara se gravou curtindo piscina de sua nova casa e impressionou com tanto luxo

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 10h37

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), mostrou que está curtindo sua nova mansão. Nesta quinta-feira, 29, a famosa compartilhou registros na piscina da casa e impressionou ao exibir um pouco da residência luxuosa.

Usando um maiô verde e um enfeite de borboleta na cabeça, a sertaneja apareceu plena relaxando no local. Em vídeos ela fez um 360 da área externa e revelou um pouco da vista que tem de seu lar.

"Acordei enchendo saco das pessoas, porque a gente tá de casa nova e quero tudo funcionando, eu quero aproveitar a casa gente", comentou Maiara logo ao acordar e antes de ir para fora apreciar a novidade.

No feed, a artista sertaneja também publicou uma selfie de maiô e brincou com o enfeite em sua cabeça. "Quando as borboletas se apaixonam, elas sentem humanos no estômago?", refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a famosa foi coberta de elogios pelos fãs. "Linda demais", admiraram os seguidores. "Eu casava agora", brincaram outros.

Em meio a boatos de término, Maiara surpreende ao mostrar saída após show

A cantora Maiara surpreendeu ao mostrar onde foi curtir com uma amiga após um show no último final de semana. Em meio a boatos de mais um término com Fernando Zor (38), a famosa surgiu radiante se divertindo.

Em sua rede social, a artista sertaneja surpreendeu ao compartilhar um clique do momento inusitado após ter passado a noite se apresentando. Usando um look de ginástica colado, ela revelou onde estava aproveitando.

Antes disso, a cantora Maraisa fez uma série de reflexões em seu Twitter neste sábado, 24, que gerou dúvida entre os internautas de seus textos serem uma indireta sobre mais um término da irmã, Maiara, com o cantor Fernando Zor.

