O que aconteceu? Motivo da separação de Maraisa vem à tona após boatos

Maraísa terminou o noivado com Fernando Mocó há poucos dias e o motivo foi revelado por colunista

O fim do noivado de Maraisa e Fernando Mocó pegou todo mundo de surpresa há poucos dias. Agora, o colunista Leo Dias revelou o que aconteceu com o ex-casal ao contar qual foi o motivo do término.

De acordo com o jornalista, Maraisa e Fernando tiveram uma discussão sobre como iriam aproveitar os dias de folga dela. A artista teria quatro dias de folga e queria descansar, mas o empresária queria fazer uma viagem com a amada. Com os desejos contrários entre eles, a cantora insistiu que era importante descansar e logo chegou a conclusão de que esta discussão poderia ser algo frequente entre eles e decidiu terminar o noivado.

A separação foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram.

Quem é Fernando Mocó?

Vale lembrar que Fernando Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz, exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores. Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto.

A sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.