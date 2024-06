Jornalista da Globo se surpreende com santo casamenteiro: "Desencalho?"

Durante uma reportagem ao vivo na Globo, Isabela Sabéllico se surpreendeu ao encontrar a famosa medalha do santo casamenteiro no bolo

Depois de Andre Modestorevelar no Bom Dia São Paulo que encontrou um namorado com a ajuda de Santo Antônio, foi a vez de outra repórter contar sua experiência com o casamenteiro. Durante uma reportagem ao vivo, Isabela Sabéllico se surpreendeu ao encontrar a famosa medalha do santo no bolo.

A jornalista da TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo, mostrou a fila dos fiéis na frente de uma igreja em Sorocaba (SP). "Você viu mais cedo o Andre Modesto contando para gente que, no ano passado, ele comeu o bolo, pegou a medalhinha. A medalhinha virou aliança no dedo dele. Como está a expectativa aí?", quis saber Rodrigo Bocardi.

"Será? A expectativa é muito boa. Eu estava até ansiosa para esse momento, porque todo mundo fala muito bem dele", reagiu Isabela. Em seguida, ela pegou um pedaço do bolo feito com doce de leite e pão-de-ló. "Antes do ao vivo, o frei falou: 'eu mesmo vou separar um pedaço de bolo para você experimentar'. E tá aqui o bolo, vamos ver se tem a medalhinha", disse.

"Muito bom, bem macio, bem gostoso", elogiou. "Agora... Olha lá... A medalhinha aqui, gente. É essa aqui, frei? Ô meu Deus, deu certo, Santo Antônio. O frei escolheu o bolo... Será, Rodrigo? Será que dessa vez eu desencalho, ou melhor, caso?", brincou Isabela.

"Tem chance do casamento e pelo menos das bênçãos de Santo Antônio seguramente", garantiu o religioso. "Eu vou guardar com muito carinho essa medalha", disse Isabela. "Já temos compromisso marcado para 13 de junho de 2025. Mas vai ser muito antes, a Sabina [Simonato] tá aqui vibrando", retrucou Rodrigo Bocardi.

"Rodrigo pode ser padrinho. Chama ele para padrinho que tem mais dinheiro, aí dá um presente melhor do que eu", brincou Sabina Simonato. "Eu vou anotar essa dica, embora falte um ano teoricamente", disse Isabela.