Jornalista choca Rodrigo Bocardi com milagre casamenteiro: "Funciona mesmo"

Santo casamenteiro! O jornalista Andre Modesto surpreendeu Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato ao compartilhar seu testemunho de um milagre

Na manhã desta quinta-feira, 13, no Bom Dia São Paulo, Andre Modesto, repórter da TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo, surpreendeu Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato ao compartilhar seu testemunho de um milagre. Modesto revelou que encontrou um namorado com a ajuda de Santo Antônio e afirmou com convicção: "Funciona mesmo".

O jornalista apareceu ao vivo na Igreja de Santo Antônio, em São José do Rio Preto, para falar sobre as celebrações em homenagem ao santo. Ele explicou a reputação de Santo Antônio como casamenteiro e mencionou a tradicional distribuição de pães santos e bolos com as famosas medalhas.

Em seguida, falou de sua experiência. "Eu preciso te confessar uma coisa. Ano passado eu vim aqui na igreja de Santo Antônio, e gentilmente o padre Rafael me deu despretensiosamente um bolo de Santo Antônio. O que aconteceu? Encontrei a medalhinha. O resultado tá aqui", relatou o repórter, que exibiu a aliança no dedo anelar da mão direita. "Posso garantir que funciona mesmo", disse.

"Olha isso, gente", reagiu Bocardi. "Revelações ao vivo", falou Sabina. "Agora vai pintar caravana [para a igreja]. Tem quantos pedacinhos de bolo aí? Caramba, Andre Modesto. Olha o que virou a medalha", falou o âncora.

O repórter contou ainda que são 1.200 pedaços de bolos. "Só para confirmar mesmo. Ano passado o senhor me deu um pedaço de bolo, né?", quis saber Andre Modesto, que chamou o padre. "Dei um pedaço de bolo, e esse ano você veio contar a graça recebida", se alegrou o pároco. "Santo Antônio realmente tá intercedendo, fazendo milagre", retrucou o jornalista.

Vem casamento por aí?

Em seguida, Bocardi perguntou se o colega pretende se casar. "Quando a aliança vai mudar de mão, Andre? Pergunta para o padre se ele que vai celebrar. Quero saber se eu vou estar convidado... Vamos já pensar no próximo passo. Se comer bolo agora a aliança muda de mão?", quis saber o apresentador. "Encontrou a medalhinha, encontrou pretendente... Só vir na igreja que a gente se acerta", respondeu o padre ao ouvir o questionameto.

"Tem que ter fé. Mas eu confesso que foi despretensiosamente, foi uma gentileza do padre. Mas acabei encontrando a medalhinha e aconteceu", afirmou Modesto. Bocardi brincou também sobre uma caravana saindo da capital. "Ele não acertava, não engajava, não conseguia... Cê viu?", reagiu Sabina.

"Mas ele não estava comendo o negócio. Toda vez ele fazia [reportagem] na porta da igreja. Depois ia embora", revelou o âncora. "Aí se lascava, agora que entrou... O padre foi lá e deu, encontrou a medalhinha, já engatou o namoro. Ontem teve celebração. Eu vi uma mesa cheia. Eles fizeram a maior comemoração", completou a jornalista.

Veja Andre Modesto e o namorado, Flavio Caldas: