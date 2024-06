Será que o Silvio Santos vai voltar ao SBT? Filha responde

Filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti abre o jogo sobre possibilidade do pai voltar ao SBT para comandar seu programa no domingo

O apresentador Silvio Santos está longe da telinha do SBT há alguns anos, mas segue de olho em seu negócio nos bastidores. Com isso, a apresentadora Patricia Abravanel, filha dele, assumiu o comando do Programa Silvio Santos nas noites de domingo desde 2021. Agora, outra filha dele, Daniela Beyruti, contou sobre a possibilidade do pai retornar à TV.

Em entrevista no site F5, Daniela contou que não tem como prever qual será a atitude do pai no futuro. "Não posso falar que ele nunca mais vai voltar. Sabe por quê? Toda sexta a gente tem um tempo em família, e toda vez ele fala: 'Semana que vem tô lá, mas enquanto eu não tô, Patrícia, você tá cuidando do meu programa, né?'. Então, meu pai pode vir a qualquer momento. Se der na cabeça dele, ele vem", contou.

Então, Beyruti ainda comentou sobre suas conversas com o pai e disse que ele não interfere na programação. "A gente tem conversado coisas mais abrangentes, sabe? Tipo, o que ele pensa sobre algo, sobre entretenimento, sobre o que as pessoas gostam. É uma coisa mais filosófica do que específica. A não ser assim, quando ele tira uma ideia da cartola e fala: 'Vamos fazer'", revelou.

A mensagem de Eliana para Silvio Santos

Neste domingo, 23, foi ao ar o último programa de Eliana no SBT. A apresentadora está saindo da emissora após 15 anos no ar e aproveitou sua despedida para mandar uma mensagem para Silvio Santos, dono do SBT e responsável por lhe descobri-lá nos anos 90.

Ao vivo, a loira se emocionou ao falar sobre seu 'chefe' e fez questão de lhe agradecer por seu apoio ao longo dos anos. "Sobre meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu não seria uma boa filha, como eu sempre fui, é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente tá conectado", iniciou ela, citando o afastamento do apresentador da emissora desde 2022.

Em lágrimas, Eliana se declarou para Silvio Santos. "Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente. Te proteja, lhe dê muita saúde para que você curta sua vida neste momento, porque você está num novo ciclo, ao lado de pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Seus conselhos eu vou levar para sempre. Obrigada por tudo e por tanto", finalizou.