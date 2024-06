Você achou justa a eliminação de Samuel de Assis do Dança dos Famosos? Opine!

Samuel de Assis é eliminado do Dança dos Famosos após empate técnico com Barbara Reis; vote na enquete da CARAS Brasil e opine sobre o resultado da competição

Samuel de Assis (41) foi eliminado do Dança dos Famosos, do Domingão com o Huck, da TV Globo. O ator, que tinha uma larga vantagem contra os adversários na semana anterior, competiu contra Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo, e Bárbara Reis, no último domingo, 23. A eliminação dele foi uma surpresa, já que Barbara era quem havia ficado na lanterna na semana passada. Vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião sobre este último resultado.

Você achou justa a eliminação de Samuel de Assis do Dança dos Famosos? Sim, os outros competidores arrasaram mais!

Não, ele foi muito melhor que os outros

Gloria Groove (29), a atriz Lilia Cabral (66) e os técnicos profissionais Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo formaram o júri desta semana. A decisão final coube à plateia, que precisou escolher entre Samuel e Bárbara para a última vaga da semifinal. A atriz conquistou 69% dos votos, enquanto o ator conseguiu 31%.

Surpreso com o resultado, Luciano Huck (52) consolou o ator: "Você é um gigante, todo mundo te ama aqui. Obrigado pela dedicação, entrega, pelo carinho com todo mundo. Vocês deram um show em todos os domingos da Dança dos famosos, mas hoje realmente embaralhou e distribuiu as cartas".

A próxima semana é a semifinal e será decisiva para Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo, e Bárbara Reis, que vão disputar apenas três vagas na final.