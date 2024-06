Faustão surge em nova foto ao lado de sua esposa e filhos: "Turma linda"

Meses após seu segundo transplante, Faustão surge em nova foto ao lado de sua esposa, Luciana Cardoso, e seus três filhos; confira!

Afastado da televisão para cuidar de sua saúde, o apresentador Faustão surgiu em uma nova foto no último domingo, 23. O comunicador apareceu ao lado de sua esposa, Luciana Cardoso, e de seus três filhos, Lara Silva, de 25 anos, João Silva, de 20, e Rodrigo Silva, de 16.

Em seu perfil oficial do Instagram, o caçula Rodrigo publicou uma foto celebrando a união de sua família. No clique, os irmãos apareceram abraçadinhos com a mãe, enquanto Fausto posou sorridente sentado em uma cadeira.

"Família", escreveu Rodrigo, em inglês, na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores e amigos celebraram a união da família. "Nosso dep [deputado]", brincou João Silva. "Eita turma linda", disse um internauta. "Família abençoada", escreveu mais um.

Foto: Reprodução / Instagram

Faustão faz raras aparições ao público desde o ano passado, quando se afastou da emissora Band. Em 2023, ele foi submetido a um transplante de coração, que limitaram ainda mais suas saídas ao público. Entre fevereiro e abril, ele passou 53 dias internado em um hospital de São Paulo, onde precisou passar por um transplante de rim.

Filha de Faustão ficou noiva recentemente

No início de junho, Lara Silva, filha de Faustão, anunciou que está noiva de Julinho Casares. Os dois estão juntos desde 2020 e decidiram dar o próximo passo no relacionamento.

Para anunciar a novidade, os dois surgiram agarradinhos durante uma viagem a Londres e a cantora exibiu seu anel de noivado. "Um novo ciclo em nossas vidas…", comemoraram na legenda da publicação.

Rapidamente o casal recebeu várias mensagens de felicitações. "Que lindos!!!!!! Muita felicidade pra vocês", disse a apresentadora Michelle Barros. "Parabéns, casal lindo maravilhoso que eu amo", escreveu Schynaider Moura, ex-namorada de João Silva, irmão de Lara. "Que lindo!! Toda felicidade pra vocês", desejou uma seguidora. "Toda felicidade do mundo, vocês merecem!!!!! Lindos", falou uma fã.