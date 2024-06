Dira Paes divide cliques raros com o marido e os filhos na praia

A atriz Dira Paes encantou os fãs ao postar várias fotos ao lado do marido, Pablo Baião, e dos dois filhos, Inácio e Martin

Dira Paes encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de seu marido e filhos.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz aparece aproveitando o dia ensolarado ao lado do amado, Pablo Baião, e dos dois filhos do casal, Inácio, de 16 anos, e Martin, de oito, em uma praia do Rio de Janeiro.

"Tomar um banho de mar para agradecer essa família, energizar e vibrar positivamente. Boa semana!", disse ela ao compartilhar os cliques em família.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Família linda", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe sempre vocês", escreveu outra. "Parabéns, lindos seus filhos", falou uma fã. "Felicidades, família linda", comentou mais uma.

Recentemente, Dira impressionou ao recordar uma foto de quando tinha apenas 17 anos. Na legenda, ela contou que a imagem foi feita no ano que chegou ao Rio de Janeiro. "[Lembrança] do tempo que a gente fazia ensaio e mandava revelar", contou.

Aniversário do filho

A atriz Dira Paes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do filho mais velho, Inácio. O menino, fruto de seu relacionamento com Pablo Baião, completou 16 anos de vida em abril.

Em seu Instagram, a artista publicou fotos de várias viagens e momentos de lazer com o aniversariante e sua família e o parabenizou por mais um ano. "Hoje é dia de São Jorge da Capadócia, e é dia de Inácio que faz os seus 16 anos. Meu guerreiro amado, eu te desejo muitas felicidades e saúde, que seus sonhos se realizem e que você saiba sempre qual é o seu norte. Te amo D+!!! Salve Jorge. Salve Inácio. Salve dia 23 de abril!!!", escreveu. Confira a publicação!