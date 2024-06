Sabina Simonato comete gafe e ganha puxão de orelha de Rodrigo Bocardi: ‘Feio’

Ao vivo no ‘Bom dia São Paulo’, Sabina Simonato comete deslize e recebe puxão de orelha de Rodrigo Bocardi; veja o vídeo

Na manhã da última terça-feira, 4, a jornalista Sabina Simonato acabou cometendo uma gafe ao vivo e recebeu um puxão de orelha de Rodrigo Bocardi no programa 'Bom Dia São Paulo’, na Globo. Isso porque ela errou no momento de sair da câmera e deixou o apresentador falando sozinho, o que rendeu a bronca e viralizou nas redes sociais.

Enquanto comandava a atração matinal, Bocardi recebeu a jornalista para comentar sobre o trânsito. O perrengue começou quando os dois se interromperam e Sabina decidiu deixar o 'palco' e se afastar do enquadramento de forma discreta. No entanto, o apresentador não deixou a saída da colega passar despercebida e deu um puxão de orelha.

“O que está acontecendo?”, o âncora disparou e a jornalista tentou se explicar: “Eu fugi. Você já ia falar de outra coisa e eu fiquei na berlinda para falar da Marginal”, disse Sabina. No entanto, o apresentador continuou a bronca. “Me deixou aqui sozinho, com essa cara de paisagem. Paisagem é aquilo ali [apontou para a vista da Marginal], não eu”, ele ironizou.

Em seguida, Sabina retornou para o enquadramento e admitiu a gafe: “Pronto. É, ficou feio mesmo essa minha saída. Eu quero ficar”, disse a jornalista enquanto chamava outra repórter. Bocardi também tentou amenizar o climão: “O que você quer? Você quer ir ou quer ficar? Você faz o que quiser”, disse ele. “Que situação”, a jornalista tentou quebrar o gelo; assista ao momento:

Nas redes sociais, o momento repercutiu e diversos internautas opinaram sobre a interação inusitada entre os apresentadores. Enquanto alguns apontaram o climão entre os jornalistas, outros exaltaram a postura deles: “Foi só um desalinhamento e eles se saíram bem… Acontece às vezes!”, disse uma. “Foi falta de comunicação”, opinou outra.

Sabina Simonato recebeu visita especial em jornal:

A filha de Sabina Simonato, Sophia, que tem apenas dois aninhos, fez uma visita muito especial no trabalho da mãe no final do ano passado. Em sua rede social, a jornalista do Bom Dia São Paulo exibiu os registros de sua única herdeira na Globo. Cheia de estilo, a pequena foi até o estúdio conhecer o local onde a mãe trabalha.

Bem risonha, Sophia apareceu se divertindo por trás e na frente das câmeras. "Hoje foi dia de uma visita muito especial pra mamãe no trabalho", contou a apresentadora ao revelar os cliques da herdeira no local. Sophia nasceu em maio de 2021, fruto do casamento de sete anos da jornalista com Evandro Gandolfi; confira o momento fofo!