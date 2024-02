Causa da morte do filho de astro da série Trato Feito é revelada

Luto na família da série Trato Feito. A causa da morte de Adam Harrison, de 39 anos, é confirmada pelos legistas

Ícone da série Trato Feito, Rick Harrison viveu um momento triste em sua família com a morte de um dos seus filhos, Adam Harrison. O rapaz morreu aos 39 anos em janeiro de 2024, mas a causa da morte só foi confirmada agora.

De acordo com o site TMZ, Adam faleceu em decorrência de uma overdose acidental de fentanil e metanfetamina, informou o escritório de legistas do Condado de Clark. A morte dele aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, e foi investigada pela polícia local.

A morte dele aconteceu pouco tempo depois que ele saiu da prisão, onde ficou por três meses. “Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto lamentamos sua perda”, informou um parente na época da morte do rapaz.

Adam era o segundo filho de Rick Harrison. Ele tinha um filho, Jake. No entanto, Adam não fez parte do elenco oficial da série Trato Feito, que fala sobre a loja de penhores da família.

Roberto De Niro fala sobre a morte do neto

O ator Robert De Niro surpreendeu ao fazer um desabafo sobre a morte do seu neto Leandro De Niro Rodriguez. O rapaz de 19 anos faleceu em julho de 2023 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Agora, em entrevista na revista People, o artista confirmou a causa da morte do parente e desabafou sobre o ocorrido.

Ele definiu a morte do neto como algo “terrível" e contou que ele teve overdose. “É simplesmente um choque. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. E só então comecei a pensar em todas as coisas que poderia ter feito, talvez devesse ter feito com ele. Não sei se isso teria feito diferença. E isso está sempre passando pela minha mente. Não deveria ter acontecido”, disse ele.

De acordo com a revista People, Leandro morreu em decorrência de uma overdose de várias substâncias, como fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína. Uma mulher foi presa em NY por envolvimento na morte do jovem. Ela foi acusada de vender comprimidos para o rapaz que continham fentanil e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão.