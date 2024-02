Robert De Niro revela causa da morte do neto de 19 anos: ‘Terrível’

O ator Robert De Niro surpreende ao desabafar sobre a causa da morte do neto de 19 anos em Nova York, nos EUA

O ator Robert De Niro surpreendeu ao fazer um desabafo sobre a morte do seu neto Leandro De Niro Rodriguez. O rapaz de 19 anos faleceu em julho de 2023 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Agora, em entrevista na revista People, o artista confirmou a causa da morte do parente e desabafou sobre o ocorrido.

Ele definiu a morte do neto como algo “terrível" e contou que ele teve overdose. “É simplesmente um choque. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. E só então comecei a pensar em todas as coisas que poderia ter feito, talvez devesse ter feito com ele. Não sei se isso teria feito diferença. E isso está sempre passando pela minha mente. Não deveria ter acontecido”, disse ele.

De acordo com a revista People, Leandro morreu em decorrência de uma overdose de várias substâncias, como fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína. Uma mulher foi presa em NY por envolvimento na morte do jovem. Ela foi acusada de vender comprimidos para o rapaz que continham fentanil e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Como foi encontrado o neto de Robert De Niro? Jovem estava em seu apartamento

Segundo o site internacional The Daily Mail, o neto de Robert De Niro foi encontrado já sem vida em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. O imóvel, avaliado em US$ 950 mil, possuia apenas um quarto, em que Leo De Niro morava sozinho. Ao lado do corpo do artista, que seguia os passos do avô e construía a carreira na atuação, estava uma substância branca.

De acordo com informações do site TMZ, o jovem foi encontrado em uma cadeira, por um amigo que estava preocupado com o sumiço dele, já que não tinha notícias há alguns dias, e decidiu checar seu apartamento. As investigações da polícia lidam com a possibilidade de overdose, já que a substância branca também foi encontrada pelo corpo do neto de Robert De Niro.

A polícia ainda informou que seus oficiais receberam uma ligação de emergência sobre um jovem homem que foi encontrado inconsciente. A morte teria sido declarada pela equipe de emergência no próprio local em que Leo De Niro foi encontrado.