Como foi encontrado o neto de Robert De Niro? Jovem estava em seu apartamento

Leandro De Niro, neto de Robert De Niro, morreu no último domingo, 2, aos 19 anos

Leandro De Niro, neto do astro Robert De Niro (79), foi encontrado morto no último domingo, 2, aos 19 anos. Drena De Niro, filha primogênita do artista, comunicou a morte do jovem nas redes sociais e emocionou os seguidores com o anúncio. Entenda a seguir como foi encontrado o herdeiro do ator de Hollywood.

Segundo o site internacional The Daily Mail, o neto de Robert De Niro foi encontrado já sem vida em seu apartamento em Nova York , nos Estados Unidos. O imóvel, avaliado em US$ 950 mil, possuia apenas um quarto, em que Leo De Niro morava sozinho. Ao lado do corpo do artista, que seguia os passos do avô e construía a carreira na atuação, estava uma substância branca.

De acordo com informações do site TMZ, o jovem foi encontrado em uma cadeira, por um amigo que estava preocupado com o sumiço dele, já que não tinha notícias há alguns dias, e decidiu checar seu apartamento. As investigações da polícia lidam com a possibilidade de overdose, já que a substância branca também foi encontrada pelo corpo do neto de Robert De Niro.

A polícia ainda informou que seus oficiais receberam uma ligação de emergência sobre um jovem homem que foi encontrado inconsciente. A morte teria sido declarada pela equipe de emergência no próprio local em que Leo De Niro foi encontrado. Drena, mãe do rapaz, compartilhou um texto em seu perfil do Instagram.

"Meu doce e querido anjo. Eu te amei além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a alegria do meu coração e de tudo o que é mais puro na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", começou a filha de Robert De Niro, em seu perfil da rede social.

"Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo. Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz no paraíso eterno, meu menino querido", finalizou.