Linha de investigação sobre a morte do neto de Robert De Niro é revelada

Site TMZ aponta suposta causa da morte que está na linha principal da investigação da polícia

A morte do jovem Leandro De Niro, neto do ator Robert De Niro, aos 19 anos de idade comoveu os fãs do artista nesta segunda-feira, 3. Aos poucos, os detalhes sobre o luto estão circulando pela imprensa internacional. Desta vez, o site TMZ revelou qual é a principal linha de investigação da polícia.

O rapaz foi encontrado sem vida em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. O TMZ informou que fontes policiais informaram que a linha de investigação lida com a possibilidade de overdose. Os policiais teriam encontrado substâncias perto do corpo dele, que podem ser drogas.

O corpo do rapaz foi encontrado em uma cadeira por um amigo dele, que ficou preocupado com o sumiço do colega nos últimos dias e resolveu conferir o apartamento dele. A polícia ainda informou que receberam uma chamada de emergência sobre um homem jovem que foi encontrado inconsciente. A morte foi declarada pela equipe de emergência no local da morte.

A notícia da morte do rapaz foi dada por sua mãe, Drena De Niro, por meio das redes sociais. "Meu doce e querido anjo. Eu te amei além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a alegria do meu coração e de tudo o que é mais puro na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", disse Drena.

"Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo. Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz no paraíso eterno, meu menino querido", despede-se por fim.

Drena não informou a causa da morte do filho, que seguia os passos do avô na carreira artística e investia em sua carreira de ator. Leonardo de Niro chegou a fazer uma participação em 'Nasce um Estrela', filme de 2018, indicado ao Oscar em 2019.