Polícia revela detalhe sobre a morte do neto do ator Robert De Niro: 'Inconsciente'

Luto na família de Robert De Niro! Neto de 19 anos do ator faleceu no último final de semana

A família do ator Robert De Niro está de luto nesta semana! O neto dele, Leandro De Niro, faleceu aos 19 anos de idade no último final de semana. Agora, a polícia de Nova York, nos Estados Unidos, deu mais detalhes sobre o falecimento do rapaz.

De acordo com o site da Revista People, o departamento de polícia de NY informou que recebeu um chamado por das 14h23 de uma casa. Na chamada, os policiais foram informados que havia um homem de cerca de 18 anos que foi encontrado inconsciente e sem responder aos chamados. O homem foi declarado morto no local pelo serviço de resgate. Ao que tudo indica, esse chamado veio da casa de Leandro De Niro.

Por enquanto, os representantes do ator não informaram a causa da morte do neto dele. A notícia da morte do rapaz foi dada por sua mãe, Drena De Niro, por meio das redes sociais.

"Meu doce e querido anjo. Eu te amei além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a alegria do meu coração e de tudo o que é mais puro na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", disse Drena.

"Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo. Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz no paraíso eterno, meu menino querido", despede-se por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drena (@drenadeniro)

