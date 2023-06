Vencedor do Oscar e estrela de “Pequena Miss Sunshine”, Alan Arkin morre aos 89 anos

O astro vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2007, Alan Arkin morreu aos 89 anos

Nesta sexta-feira, 30, o ator Alan Arkin faleceu aos 89 anos. A informação foi confirmada pela revista americana Variety. Além de seu legado de 70 anos nos palcos e nas telas, Alan deixa três filhos: Adam, Matthew e Anthony.

“Nosso pai era uma força da natureza com um talento único, tanto como artista quanto como homem. Um marido amoroso, pai, avô e bisavô, ele era adorado e sua falta será profundamente sentida”, escreveram os filhos de Alan em uma declaração em conjunto.

Em um dos seus papéis mais marcantes, no filme “Pequena Miss Sunshine”, Alan foi indicado e venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2007. Porém, essa não foi a primeira vez que o astro foi indicado. O artista recebeu uma indicação pelo longa “Os Russos Estão Chegando, os Russos Estão Chegando” em 1967 e por “O Coração é um Caçador Solitário” em 1969.

Mais recentemente, em 2012, Alan participou do filme “Argo”, estrelado por Ben Affleck e que foi o vencedor do Oscar de Melhor Filme no ano seguinte, em 2013. O artista ainda recebeu indicações consecutivas ao prêmio Emmy de Melhor Ator Coadjuvante por sua série “O Método Kominsky”, em que era protagonista ao lado do ator Michael Douglas.

Nascido em Nova York em 26 de março de 1934, Arkin foi casado três vezes. Em seu primeiro casamento, com Jeremy Yaffe, com quem teve os filhos mais velhos Adam e Matthew. Seu segundo casamento foi com a atriz Barbara Dana, com quem teve o filho Antonhy. Alan, que se mudou com a família para Los Angeles aos 12 anos, estava casado com Suzanne Newlander desde 1999.

Os três filhos de Alan se tornaram atores, mas um deles, Adam, também seguiu a carreira de diretor. “Costumo brincar com o fato de que, quando outras crianças eram levadas para jogos de beisebol, eventos esportivos e viagens de pesca, meu pai me levava para ver filmes mudos russos”, comentou Adam à Variety sobre o papel de Alan como pai.

Choque!

Ainda nesta sexta-feira, uma morte no mundo da música deixou fãs em choque. A cantora e radialista Vivi Araújo faleceu aos 22 anos ao sofrer um acidente de carro.

Além de trabalhar na rádio Luziânia FM, Vivi ainda fazia covers de músicas de sucesso em suas redes sociais. A artista possuía 670 mil seguidores em seu TikTok.