Cantora morre aos 22 anos e deixa fãs em choque; ela era uma das apostas da nova geração

Cantora morre aos 22 anos; veja os detalhes nas redes sociais

Morreu aos 22 anos a cantora e radialista Vivi Araújo. Ela não resistiu ao sofrer um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (30), A notícia foi confirmada nas redes sociais pelo perfil oficial da rádio no qual ela trabalhava.

O acidente aconteceu em Goiás, segundo informações da Luziânia FM, onde ela trabalhava. A imprensa local informa que tudo aconteceu na via de acesso à Cidade Ocidental. Informações dão conta de que o veículo chocou contra uma mureta.

"É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente falta da nossa queria Vivi Araújo! Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!", diz a mensagem publicada nas redes sociais.

Ela era famosa por gravar vídeos nas redes sociais fazendo covers de grandes sucessos. Ela também era considerada uma estrela em ascensão nas redes sociais, onde já acumulava milhares de seguidores - só no Tiktok, ela tinha mais de 670 mil fãs.

Fãs estão chocados com Vivi Araújo. De acordo com informações do Splash, do UOL, o velório será realizado hoje, a partir das 17h, na Capela do Centro.