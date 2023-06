Conheça Vivi Araújo: Cantora morreu prestes a completar 23 anos

Vivi Araújo teve sua morte confirmada em publicação da rádio em que trabalhava

Augusta Vitória Teixeira de Araújo, conhecida como Vivi Araújo, morreu na madrugada desta sexta-feira, 30, em um acidente de carro. O veículo em que a cantora estava capotou na entrada do município de Cidade Ocidental, em Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A morte foi confirmada pelo perfil da Rádio Luziânia, em que ela trabalhava como radialista.

Vivi Araújo era conhecida na região goiana, em que costumava fazer shows e apresentações na região do Entorno do Distrito Federal. A jovem completaria 23 anos em duas semanas, e, em seu perfil oficial do Instagram, ela costumava compartilhar vídeos em que cantava músicas sertanejas. A jovem acumulava mais de 100 mil seguidores.

A jovem também comandava um canal no YouTube, em que acumulava pouco mais de 2 mil inscritos. Ela trabalhava como apresentadora na Rádio Luziânia desde 2018, e já tinha conquistado um grupo de fãs na região. Além do trabalho como comunicadora e cantora, ela também fazia divulgação de produtos e comércios em suas redes sociais. Em sua publicação mais recente, ela divulgava uma loja de cosméticos.

O velório de Vivi Araújo irá acontecer nesta sexta-feira, na Capela do Centro de Luziânia, com duração das 14h às 17h. Em nota, a Câmara Municipal de Luziânia lamentou a morte da locutora e prestou "sinceras condolências" diante do acidente. O perfil da cantora está republicando homenagens de amigos e familiares.

"É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente falta da nossa queria Vivi Araújo! Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!", diz a nota oficial compartilhada pela rádio Luziânia.

CONFIRA FOTOS DE VIVI ARAÚJO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivi Araújo 🎙 (@viviaraujofm)

