Morre Leandro De Niro, neto do ator Robert De Niro, aos 19 anos

A morte de Leandro foi confirmada por Drena De Niro, filha do ator Robert De Niro, na noite de domingo, 2

O jovem ator Leandro De Niro, que era neto do ator Robert De Niro, morreu no último domingo, 2, aos 19 anos de idade. O rapaz era filho de Drena De Niro, primogênita do astro, que comunicou o falecimento do único filho através de suas redes sociais.

"Meu doce e querido anjo. Eu te amei além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a alegria do meu coração e de tudo o que é mais puro na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", disse Drena.

"Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo", ela lamenta.

"Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz no paraíso eterno, meu menino querido", despede-se por fim.

Drena não informou a causa da morte do filho, que seguia os passos do avô na carreira artística e investia em sua carreira de ator. Leonardo chegou a fazer uma participação em 'Nasce um Estrela', filme de 2018, indicado ao Oscar em 2019.

PAI PELA SÉTIMA VEZ

Recentemente, Robert De Niro, de 79 anos, anunciou a chegada de sua sétima filha. Em abril deste ano, o ator e sua namorada Tifanny Chen, de 64, comemoraram a chegada de Gia Virginia Chen De Niro na família.

Em participação do programa de TV CBS Mornings, Robert surpreendeu o público ao compartilhar a primeira foto da recém-nascida e dar detalhes sobre a gestação. Além de Gia e Drena, Robert também é pai de Raphael, Aaron, Julian, Ellio e Helen, frutos de relacionamentos anteriores.