Robert De Niro mostra a primeira foto de sua filha recém-nascida

Aos 79 anos, Robert De Niro revela que teve uma filha em abril deste ano e mostra a primeira foto da bebê

O ator Robert De Niro (79) é pai de uma menina recém-nascida! Nesta semana, ele surpreendeu ao revelar que se tornou pai pela sétima vez há poucas semanas. Agora, o artista mostrou a primeira foto da herdeira durante o programa de TV CBS Mornings.

A apresentadora Gayle King revelou que conversou com o ator e ele aceitou dar mais detalhes sobre o nascimento da filha caçula. A menina veio ao mundo no dia 6 de abril e se chama Gia Virginia Chen De Niro. Ela é fruto do relacionamento do ator com Tiffany Chen. A gestação foi planejada e o casal está nas nuvens com a chegada da herdeira.

O ator também é pai de Drena, de 51 anos, Raphael, de 46 anos, os gêmeos Julian e Aaron, de 27 anos, Elliot, de 24 anos, e Helen, de 11 anos, frutos de relacionamentos anteriores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBS Mornings (@cbsmornings)

Cantor Daniel exibe novo vídeo da filha caçula

O cantor Daniel explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao compartilhar um novo vídeo com sua filha caçula, Olivia, de 1 ano, fruto do casamento com Aline de Pádua. O papai coruja registrou quando a herdeira imitou a sua gargalhada em um momento de diversão em casa.

Na legenda, ele disse: “Bom dia com alegria!”. Enquanto isso, nos comentários, os fãs ficaram encantados com o vídeo especial. “Meu Deus, que fofura”, disse um seguidor. “Que coisa mais linda”, declarou outro. “Uma princesa”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Daniel também é pai de mais duas meninas, Lara, de 13 anos, e Luiza, de 11 anos.