Filha caçula de Daniel imita a gargalhada do pai em vídeo fofo

O cantor Daniel se derrete ao compartilhar vídeo da filha caçula imitando a sua gargalhada: 'Com alegria!'

O cantor Daniel explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao compartilhar um novo vídeo com sua filha caçula, Olivia, de 1 ano, fruto do casamento com Aline de Pádua. O papai coruja registrou quando a herdeira imitou a sua gargalhada em um momento de diversão em casa .

Na legenda, ele disse: “Bom dia com alegria!”. Enquanto isso, nos comentários, os fãs ficaram encantados com o vídeo especial. “Meu Deus, que fofura”, disse um seguidor. “Que coisa mais linda”, declarou outro. “Uma princesa”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Daniel também é pai de mais duas meninas, Lara, de 13 anos, e Luiza, de 11 anos. No ano passado, Aline celebrou 12 anos de união com o cantor. "São 12 anos de casados e 21 anos que nossa história começou... Já passamos por tantas coisas e com certeza aprendemos muito um com o outro. Dividimos as alegrias e as dificuldades. Formamos essa família linda! Só posso te agradecer, Daniel, por cada momento! Juntos somos mais fortes! Te amo para sempre!", declarou, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel (@cantordaniel)

Daniel lamenta a morte de sua mãe

Em abril deste ano, o cantor Daniel anunciou a morte de sua mãe, Dona Maria Apparecida, aos 82 anos. "Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou!", disse ele.

E completou: "É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo".

A equipe de Daniel também confirmou o falecimento da senhora. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Dona Maria Apparecida, mãe do cantor Daniel, Amaury, Dú e Gil, e esposa do Sr. Zé Camillo. O show que seria realizado agora na cidade de Santa Izabel D'Oeste – PR infelizmente, será adiado. Contamos com a compreensão de todos nesse momento tão difícil para todos da família”, informaram.