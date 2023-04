Cantor Daniel lamenta a morte de sua mãe, Dona Maria Apparecida: 'Vai com Deus'

O cantor Daniel emociona ao se despedir da mãe, Dona Maria Apparecida, neste sábado, 1º: 'Sté o último instante me ensinou a ser o que sou'

O cantor Daniel e sua família estão de luto neste sábado, 1º. A mãe dele, Dona Maria Apparecida, faleceu aos 82 anos neste final de semana e o artista cancelou o show que aconteceria no Paraná. Nas redes sociais, o artista fez uma homenagem comovente para a mãe ao falar sobre a saudade que vai sentir dela.

"Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou!", disse ele.

E completou: "É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo".

A equipe de Daniel também confirmou o falecimento da senhora. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Dona Maria Apparecida, mãe do cantor Daniel, Amaury, Dú e Gil, e esposa do Sr. Zé Camillo. O show que seria realizado agora na cidade de Santa Izabel D'Oeste – PR infelizmente, será adiado. Contamos com a compreensão de todos nesse momento tão difícil para todos da família”, informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel (@cantordaniel)

Famosos apoiam o cantor Daniel

Nos comentários do post de Daniel sobre a morte de sua mãe, os amigos famosos do cantor fizeram declarações para apoiá-lo neste momento de luto. Confira algumas mensagens:

Cesar Menotti: “Que Deus em sua infinita bondade traga todo consolo que você e sua família precisarem”.

Belutti: “Meus sentimentos, meu irmão. Deus conforte todos vocês”.

Jeniffer Nascimento: “Meus sentimentos e orações para que ela faça uma passagem tranquila”.

Rodrigo Bocardi: “Nossos sentimentos! Força pra toda família”.