Robert de Niro anuncia chegada do sétimo filho aos 79 anos

Ator Robert de Niro anunciou vinda de um bebê, sem mencionar identidade da mãe

O ator, de 79 anos, Robert de Niro recebeu a chegada de seu sétimo filho, segundo o portal E! News. A identidade da mãe é desconhecida, assim como o sexo e o nome da criança.

Em uma entrevista ao ET Canada, De Niro contou a novidade com entusiasmo. O novo membro da família do artista premiado se junta aos outros seis filhos, incluindo Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, frutos do relacionamento com a ex-companheira Diahnne Abbott. Além dos filhos gêmeos Aaron e Julian, de 27 anos, com a ex Toukie Smith. De Niro também é pai de Elliot, de 25 anos, e Helen, de 11 anos, frutos do seu casamento com Grace Hightower.

O relacionamento com Grace foi o seu mais recente, sendo que os dois se divorciaram em 2018 após mais de duas décadas de compromisso.

Carreira

O ator tem uma jornada profissional premiada e já recebeu reconhecimentos do Oscar, como melhor ator e ator coadjuvante, do Globo de Ouro, MTV Movie Awards e mais. Ele estrelou filmes importantes como 'O Poderoso Chefão', 'Coringa', 'O Irlandês' e 'Taxi Driver'.