Filho de astro da série Trato Feito morre aos 39 anos. Saiba a causa

Integrante da família da série Trato Feito, Adam Harrison, filho de Rick Harrison, morreu aos 39 anos nos EUA e a causa da morte é revelada

Integrante da família da série Trato Feito, que é exibida na TV a cabo brasileira, Adam Harrison morreu aos 39 anos. Ele é filho do protagonista da série, Rick Harrison, e sua morte foi confirmada pela família na imprensa norte-americana. Inclusive, a causa da morte foi anunciada.

Adam faleceu em decorrência de uma overdose e a família recebeu a notícia na sexta-feira, 19 . No entanto, as circunstância da morte e a data do ocorrido ainda estão sob investigação pela polícia de Las Vegas.

“Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto lamentamos sua perda”, informou um parente.

Adam era o segundo filho de Rick Harrison. Ele tinha um filho, Jake. No entanto, Adam não fez parte do elenco oficial da série Trato Feito, que fala sobre a loja de penhores da família.

Causa da morte de Alec Musser

A morte do ator Alec Musser, que atuou no filme Gente Grande, pegou os fãs de surpresa nesta semana. Agora, a causa da morte dele foi revelada e partiu os corações de muitos admiradores dele. De acordo com o site TMZ, ele tirou a própria vida.

O TMZ informou que fontes do gabinete policial de San Diego informaram que o ator foi encontrado sem vida por sua noiva, Paige Press, no banheiro da casa deles em Del Mar, na Califórnia, no último final de semana. Ele estava com um ferimento de bala, que teria sido disparado por ele mesmo com uma espingarda.

A noiva dele contou à polícia que foi dormir na noite de sexta-feira e, quando acordou no sábado, encontrou Alec caído no chão do banheiro e com a arma de fogo ao seu lado. O socorro chegou a ser chamado, mas ele foi declarado morto ainda no local.

Alec Musser faleceu aos 50 anos de idade. Ele atuou no filme Gente Grande, de 2010, e também na novela All My Children, e na série Desesperate Housewives. A morte dele foi confirmada por sua noiva por meio das redes sociais. “Descanse em paz, amor da minha vida. Eu nunca vou parar de te amar. O meu coração está partido. Hoje é o pior dia da minha vida. Nós éramos tão felizes”, disse ela.