Duda Reis abre o jogo sobre noivado com cabelereiro e revela data do casamento

Em entrevista à CARAS Brasil, Duda Reis abriu o jogo sobre pedido de casamento de cabelereiro

Duda Reis (22), conhecida por seus diversos trabalhos na atuação, ficou noiva no início deste ano após um pedido de casamento surpresa de Eduardo Nunes. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre a proposta, revelou a data para a união em matrimônio e falou sobre a relação com o cabelereiro.

"O homem é cabelereiro e, no salão, os meninos que trabalham com ele falam que ele está muito engraçado, porque ele fala com as pessoas assim [e mostra a mão com o anel de noivado]", compartilhou Duda Reis, que garantiu que o casamento deve acontecer "antes do meio do ano que vem".

Apaixonada, a atriz ainda declarou que soube que Eduardo Nunes era o amor da sua vida desde o início da relação: "Eu tenho certeza que é um encontro de outras vidas, a gente fala isso. Quando eu conheci ele, já sentia familiaridade, parece que eu já conhecia. E hoje, eu falo que realmente conheço essa pessoa".

Duda Reis também contou que o pedido de casamento , que aconteceu em abril deste ano, foi um desejo que se tornou realidade. "A última vez que eu fui para a Disney, foi no ano passado, com uma das minhas melhores amigas. Estava em uma fase que eu estava um pouco desacreditada. É bem clichê, mas naquele show de fogos, a música começava com uma tradição falando: 'Faça um pedido para a estrela'. E eu fiz, falei: 'Quer saber? A música está pedindo, eu vou fazer'. É um lugar mágico, de sonhos, que as pessoas saem transformadas. A gente cresce com a Disney e com esse sonho. Eu falei: 'Disney, se você tem uma magia, uma força energética ou espiritual, a próxima vez que eu voltar aqui vai ser com o homem da minha vida. E a próxima vez que eu voltei, foi com o Eduardo", declarou.

Leia também: Duda Reis entrega experiência apavorante em gravações de filme com Klara Castanho: 'Chorava de medo'