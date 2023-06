Duda Reis entrega experiência apavorante em gravações de filme com Klara Castanho: 'Chorava de medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Duda Reis revelou a previsão de estreia de Apanhador de Almas e entregou momento apavorante nas gravações do filme

Duda Reis (22) é uma das estrelas de Apanhador de Almas, novo filme de terror brasileiro, ao lado de Klara Castanho (22) e um elenco de peso. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou a previsão de estreia do longa e ainda entregou momento apavorante nas gravações: "Chorava de medo".

"O processo deles construirem esse monstro são oitos horas para poderem caracterizar, mais ou menos, para entrar com efeito visual. Ele ficou assustador, eu vi essa pessoa ser montada. Eu conheço essa pessoa, mas quando olhava, ficava apavorada. Chorava de medo mesmo. É um filme bem forte, vai prometer", entregou Duda Reis .

A atriz também adiantou a trama de terror do Apanhador de Almas: "A história é muito boa, basicamente tem uma bruxa anciã que a Ângela Dip faz, e o resto do elenco tem meio que um grupo, somos bruxas aprendizes. Ela chama a gente para ir para a casa dela para aproveitar o eclipse e fazer um ritual. Aí já pode imaginar que vai tudo desandar nesse ritual e o apanhador de almas vai aparecer. O final é maravilhoso, porque vai ter um grande plot twist, não vão acreditar".

No longa, Duda Reis vai viver Olivia, e compartilhou o que os fãs podem esperar da personagem: "A Olivia é muito inteligente, ela pega o que está acontecendo muito rápido. Só que, ao mesmo tempo que o negócio começa a ficar um babado, ela quer todo mundo junto. Ela é tipo um respiro em alguns momentos. Ela não vai para o lado do monstro, mas ela não é a mais esperta de todas".

Leia também: Primeira trans brasileira em Hollywood, Thalita Zampirolli celebra projeto no cinema

"A gente gravou ano passado. Eu fui convidada para fazer, é um filme de terror com um elenco maravilhoso. Vai lançar esse ano. O meu diretor, o Fernando Alonso, falou: 'Duda, vem aí esse ano, no máximo até julho'", acrescentou Duda Reis sobre a previsão de estreia do Apanhador de Almas.