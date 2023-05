Duda Reis quebra o pé e surge usando bota ortopédica

Atriz Duda Reis usa redes sociais para tranquilizar fãs ao posar de pé quebrado e muletas

Neste domingo, 30, a atriz e modelo Duda Reis (21) usou suas redes sociais para mostrar que quebrou os ossos do pé, precisando usar uma bota ortopédica e usando muletas. Além disso, a ruiva contou que vai precisar ficar com o acessório por um mês, mas tranquilizou os fãs ao aparecer bastante sorridente, sem contar o que motivou a fratura.

“Meu look nos próximos 45 dias é essa bota e duas muletas [risos]. Consegui essa proeza de ter quebrado dois ossos do pé direito. Recovering. Hoje foi dia do papai dar banho no Theodoro enquanto a mamãe ficava só olhando e filmando”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, contando alguns poucos detalhes sobre o acontecido.

Os comentários foram inundados de desejos de uma boa recuperação para a atriz. “Melhoras!”, escreveu o ator Eriberto Leão. “Vou cuidar de você meu amor”, afirmou o noivo da modelo, Eduardo Nunes. “Ahhh melhoras, meu amor! Já já tamo junto de novo”, escreveu uma outra seguidora.

Veja a publicação da atriz e modelo Duda Reis mostrando que quebrou seu pé:

Atriz Duda Reis celebra experiência de atuar em 'Paixão de Cristo'

A atriz Duda Reis está radiante com a experiência de interpretar Herodíades na encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. O espetáculo tradicional na época da Páscoa está em sua 54ª edição e é um sucesso de público, recebendo milhares de pessoas em cada dia de montagem. Neste ano, o elenco conta com Duda, Klebber Toledo, Luiza Tomé, Eriberto Leão, Nelson Freitas e mais artistas.

Em conversa com a CARAS Digital, a artista contou detalhes deste projeto em sua vida. "Desde os ensaios eu sabia que seria algo surreal, mas mesmo já me preparando, nenhuma sensação se compara a de entrar no palco como Herodíades e receber a energia do público. Estou ao lado de um elenco incrível. Atuar com o Nelson Freitas, que está interpretando o Rei Herodes, com Klebber Toledo, Luiza Tomé e Eriberto Leão é um privilégio. Temos uma equipe de mais de 100 profissionais que estão a todo momento cuidando para que tudo saia perfeito. Sinto que é uma daquelas experiências que sem dúvidas vai ficar marcada na minha vida. Nada se compara a isto", disse ela.