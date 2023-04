Duda Reis celebra a experiência de atuar na Paixão de Cristo: 'Algo surreal'

Duda Reis conta detalhes sobre a experiência de viver Herodíades na encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

A atriz Duda Reis está radiante com a experiência de interpretar Herodíades na encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. O espetáculo tradicional na época da Páscoa está em sua 54ª edição e é um sucesso de público, recebendo milhares de pessoas em cada dia da montagem. Neste ano, o elenco conta com Duda, Klebber Toledo, Luiza Tomé, Eriberto Leão, Nelson Freitas e mais artistas. Em conversa com a CARAS Digital, a artista contou detalhes deste projeto em sua vida.

"Desde os ensaios eu sabia que seria algo surreal, mas mesmo já me preparando, nenhuma sensação se compara a de entrar no palco como Herodíades e receber a energia do público. Estou ao lado de um elenco incrível. Atuar com o Nelson Freitas, que está interpretando o Rei Herodes, com Klebber Toledo, Luiza Tomé e Eriberto Leão é um privilégio. Temos uma equipe de mais de 100 profissionais que estão a todo momento cuidando para que tudo saia perfeito. Sinto que é uma daquelas experiências que sem dúvidas vai ficar marcada na minha vida. Nada se compara a isto", disse ela.

Então, Duda Reis contou como foi a sua criação para interpretar Herodíades, que é representada na Bíblia como filha de Aristóbulo e Berenice e mulher de Herodes Filipe. "A Rainha Herodíades é uma peça muito importante na história de Jesus. Ela inclusive influenciou muitíssimo na morte de João Batista. O figurino foi planejado de forma bem detalhada. Pesquisamos várias e várias obras de arte do século XIX mas uma si nos chamou a atenção, a pintura da Rainha Persa, chamada Scheherazade. No final foi nossa maior inspiração. Herodíades é forte, potente e uma mulher muito empoderada. Foi incrível me conectar com essa personagem, porque toda a história dela está relacionada fielmente com a sua personalidade. Estou adorando. A maquiagem, as roupas, os gestos, as falas… tudo faz com que a presença dela no palco seja maravilhosa", afirmou.

A encenação para milhares de pessoas todos os dias de espetáculo também impressionou a atriz. "A cidade-teatro que estamos é simplesmente gigantesca. Os palcos são super realistas e acho que tudo isso influencia muito na experiência, tanto para nós quanto para o público. Todos os dias recebemos milhares de pessoas, muitas procurando respostas, curas e até mesmo conexões, então também estamos sendo instrumentos de transformações. A energia, o carinho e o apoio que recebemos diariamente, de todos, faz total diferença. É impressionante", declarou.

Ao refletir sobre a encenação da Paixão de Cristo, ela contou o que este projeto representa em sua vida. "Representa aprendizado, conhecimento e conexão. Não dá pra explicar com palavras a tamanha potência e poder que esse espetáculo tem. São mais de 50 anos de história. Eu amo o que eu faço, e atuar é e sempre vai ser meu propósito de vida. Me sinto honrada e grata por poder viver esse momento em um lugar tão mágico que é o Teatro Nova Jerusalém", contou.

Por fim, a atriz revelou qual é a lição que este projeto deixou em sua vida. "Essa procura das pessoas por respostas e curas me tocou muito. A arte pode influenciar, ajudar e transformar a vida de tanta gente e de tantas formas. Eu fiquei muito feliz em saber que estamos fazendo exatamente isso, pro bem. Vou levar esses momentos pra sempre comigo. Estamos em uma semana muito especial aqui no país e eu pude sentir na pele o quão importante ela é para as pessoas. São várias lições que vou levar pra vida", contou.

