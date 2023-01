Klebber Toledo exibe os bastidores da preparação para viver Jesus na Paixão de Cristo

Klebber Toledo aparece sendo caracterizado para cena da crucificação de Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

O ator Klebber Toledo (36) surpreendeu seus seguidores ao mostrar um pouco dos bastidores de sua caracterização para interpretar Jesus na peça teatral Paixão de Cristo de Nova Jerusalém . Nesta semana, ele gravou algumas imagens de divulgação do espetáculo e revelou como foi a preparação.

Em um vídeo nas redes sociais, ele apareceu sendo maquiado pela equipe para ficar com as manchas de sangue para a cena. “Segredos dos bastidores das filmagens da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Que time especial! Quero mais uma vez agradecer e ressaltar o talento e a entrega de toda a equipe. Obrigado”, disse ele na legenda do vídeo.

A montagem da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém ficará em cartaz entre 1 e 8 de abril de 2023 em Pernambuco. O elenco deste ano ainda conta com Luiza Tomé (61), Eriberto Leão (50), Nelson Freitas (60) e Duda Reis (21).

Klebber Toledo revela os planos para 2023

Em conversa com a revista CARAS, Klebber Toledo contou o que espera do ano de 2023. "Gostaria de ter mais tempo para ficar com a minha família. Ficar mais próximo da minha mãe, avó, sobrinhos, irmão. Eu gostaria de intensificar mais essas relações. Quanto ao trabalho, está tudo muito bem e eu não posso reclamar não. Eu venho cada vez mais me reinventando!", disse ele.

Além disso, ele contou sobre o seu nome filme, chamado 'Procura-se', no qual atuou com a esposa, Camila Queiroz. "Me enche de um sentimento de dever cumprido e responsabilidade com o meu ofício. A classe artística sofreu tanto no governo anterior que me sinto privilegiado por fechar o ano com sensação de vitória. Trabalhar com a Camila é sempre especial. Ela é muito talentosa. Sempre que trabalhamos juntos é um momento de apoio e inspiração. Isso nunca vai deteriorar a nossa relação", disse ele.

E completou sobre as semelhanças entre os personagens e sua vida real com a esposa. "No início do filme, a Alicia e o Max não tinham afinidade nenhuma. Nós nos conhecemos trabalhando e só iniciamos uma relação de amizade dez meses depois. Não rolava uma identificação no início, apesar do respeito mútuo. No meio artístico, acredito, todos ficam receosos de iniciar uma relação. Como a nossa vida é muito exposta, surgem muitos comentários. Apesar disso, quando nos aproximamos, viramos uma chave de imediato. Nosso relacionamento foi construído com muito amor desde o seu início", declarou.