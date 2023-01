Klebber Toledo revela sonhos e desejos para o ano de 2023

O ator Klebber Toledo renova as suas energias em ilha paradisíaca de Pernambuco

Um ano desafiador e repleto de importantes acontecimentos! Assim se resume o 2022 de Klebber Toledo (36). Após um período de intenso trabalho e muita dedicação, o ator merecia um descanso à altura e sua escolha foi a natureza paradisíaca de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde renovou as energias para receber 2023 e celebrou as conquistas na vida pessoal e profissional. “A magia acontece por meio da vida. Noronha é uma abundância de vida e isso é encantador. Se pudesse dar uma dica, seria que não é necessário levar tanta coisa na mala. O mais importante é estar presente de alma e se entregar para a ilha”, diz o ator em entrevista exclusiva à CARAS, na qual fala sobre sua luta pela preservação ambiental, a vida em frente e atrás das câmeras ao lado da amada, a também atriz Camila Queiroz (29) e, de quebra, adianta os seus planos para o novo ano.

– Consegue fazer um balanço de 2022? O que mais o marcou?

– Fica muito difícil fazer um balanço. Mas se tivesse que definir os maiores aprendizados seriam: sabedoria e empatia. Infelizmente, o que mais me marcou neste ano foi a intolerância e a falta de diálogo na nossa sociedade.

– Procura-se, seu filme com a Camila, foi um sucesso dentro e fora do Brasil. Como se sente?

– Me enche de um sentimento de dever cumprido e responsabilidade com o meu ofício. A classe artística sofreu tanto no governo anterior que me sinto privilegiado por fechar o ano com sensação de vitória. Trabalhar com a Camila é sempre especial. Ela é muito talentosa. Sempre que trabalhamos juntos é um momento de apoio e inspiração. Isso nunca vai deteriorar a nossa relação.

– De certa forma, o filme acaba espelhando o relacionamento de vocês fora das telas?

– No início do filme, a Alicia e o Max não tinham afinidade nenhuma. Nós nos conhecemos trabalhando e só iniciamos uma relação de amizade dez meses depois. Não rolava uma identificação no início, apesar do respeito mútuo. No meio artístico, acredito, todos ficam receosos de iniciar uma relação. Como a nossa vida é muito exposta, surgem muitos comentários. Apesar disso, quando nos aproximamos, viramos uma chave de imediato. Nosso relacionamento foi construído com muito amor desde o seu início.

– Você sempre chama atenção pelo físico. Qual rotina de exercícios e alimentação mantém?

– Antes de ser ator, eu era atleta. Treino todos os dias. Sempre concilio academia com outros esportes, como surfe e boxe. Claro, não adianta apenas isso, precisamos de uma alimentação saudável. É necessário entender que tudo que comemos reflete no corpo.

– Você é muito ligado em questões ambientais. Foi isso que fez você cortar o consumo de carne vermelha e peixe?

– Acredito na transformação real, e isso se inicia no respeito com as pessoas e com a natureza também. Busco entender quais são os fatores mais destrutivos do meio ambiente para evitá-los. Eu não insisto para as pessoas pararem de consumir, mas para iniciarem um consumo bem mais consciente. Eu sou uma pessoa que adora trabalhar, mas existem coisas maiores do que o dinheiro. Penso em como serei lembrado. Não quero deixar uma conta bancária bem recheada para os herdeiros, mas sim a natureza preservada para as nossas gerações futuras. E é aí que mora a verdadeira riqueza.

– Considera-se vaidoso? Lida bem com a passagem do tempo?

– Eu acredito que minha relação com a vaidade tem fases. Tem épocas que prefiro me cuidar mais e outras que nem me olho no espelho. O tempo é uma ordem natural, tento me fortalecer mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Acredito que a beleza intelectual seja muito mais relevante do que a física. O tesão intelectual é espelho disso, a admiração e o interesse nesse ponto é muito mais importante para mim.

– O que espera de 2023? Quais seus desejos e anseios?

– Gostaria de ter mais tempo para ficar com a minha família. Ficar mais próximo da minha mãe, avó, sobrinhos, irmão. Eu gostaria de intensificar mais essas relações. Quanto ao trabalho, está tudo muito bem e eu não posso reclamar não. Eu venho cada vez mais me reinventando!

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL