Duda Reis apresenta nova integrante da família: ''Nossa princesa''

Atriz Duda Reis ganha cachorrinha do noivo, Eduardo Nunes, e encanta ao postar fotos e revela o nome escolhido para a pet

Nesta sexta-feira, 19, a atriz Duda Reis (21) encheu seu feed de amor ao mostrar o presente que ganhou de seu noivo, Eduardo Nunes, e encantou ao exibir a nova integrante da família nas redes sociais!

Em seu perfil no Instagram, a loira publicou cliques fofíssimos da filhote de cachorro da raça Cavalier King Charles Spaniel e revelou o nome que escolheram para a pequena: Charlotte.

"Oi, eu sou a Charlotte. Finalmente decidimos (com a ajuda de vocês e uma votação quase unânime), o nome da nossa princesa. Pode ter overposting dessa explosão de fofura? Quem aí também votou em “Charlotte”?", escreveu Duda Reis ao legendar a postagem.

"Coisa mais fofa do mundo", disse Eduardo nos comentários. "Muito linda", "Princesa", "Fofura demais, que amor", "Muito lindinha, adorei o nome", "A carinha de brava, pitica", disseram os fãs.

Ao contar sobre a surpresa, Du Nunes escreveu: "Nossa família aumentou. Estava guardando essa surpresa há meses, hoje esse ser de luz chegou para abençoar e iluminar ainda mais a nossa vida, seja bem-vinda, filha. Papai e mamãe já te amam muito".

Confira a cachorrinha de Duda Reis:

Duda Reis quebra o pé e surge usando bota ortopédica

Recentemente, a atriz e modelo Duda Reis usou suas redes sociais para mostrar que quebrou os ossos do pé, precisando usar uma bota ortopédica e usando muletas. Além disso, a ruiva contou que vai precisar ficar com o acessório por um mês, mas tranquilizou os fãs ao aparecer sorridente, sem contar o que motivou sua fratura.

“Meu look nos próximos 45 dias é essa bota e duas muletas [risos]. Consegui essa proeza de ter quebrado dois ossos do pé direito. Recovering. Hoje foi dia do papai dar banho no Theodoro enquanto a mamãe ficava só olhando e filmando", escreveu a influencer.