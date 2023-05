Duda Reis ganha filhote de cachorro: ‘Família aumentou’

Atriz Duda Reis ganha um filhote de cachorro da raça cavalier king Charles Spaniel

Nesta terça-feira, 16, a atriz Duda Reis (21) foi completamente surpreendida por seu noivo, o empresário e cabeleireiro Eduardo Nunes, ao ganhar um filhote de cachorro! A pequena é da raça cavalier king Charles Spaniel. Ao verem a fofura da animalzinha, os internautas se derreteram completamente.

“Nossa família aumentou. Estava guardando essa surpresa há meses, hoje esse ser de luz chegou para abençoar e iluminar ainda mais a nossa vida, seja bem-vinda, filha. Papai e mamãe já te amam muito”, escreveu Eduardo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Duda Reis, eu te amo, meu amor. O meu maior presente é você. E que venham agora os nossos bebês, casa boa é casa cheia”, completou o empresário. Na postagem, Eduardo gravou um vídeo mostrando como foi a reação da atriz ao ver a nova adição à família.

Nas gravações, Eduardo aparece lavando a cachorrinha, que vestia um lacinho vermelho em seu pescoço, para Duda. Então, bastante emocionada, a atriz abraça a filhote chorando. “Meu deus, eu não acredito”, exclamou a famosa enquanto fazia carinho no animal. Os comentários da postagem foram inundados de internautas apaixonados pela fofura da nova cachorrinha.

“Não estraguem um momento tão lindo dizendo 'por que não adotou?'”, criticou um outro, sobre alguns comentários falando mal da decisão do empresário: “Não consigo achar bonito. Animal não é objeto para ser ‘presente’”, comentou uma pessoa. Mas ainda sim, muitas pessoas ficaram felizes com o momento. “Estou chorando junto”, disseram as gêmeas Bia e Branca Feres. “Vocês são tão lindos juntos, parecem uma pintura”, exaltou uma outra seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por D U N U N E S (@dununesoficial)



Duda Reis quebra o pé e surge usando bota ortopédica

No último domingo de abril, no dia 30, a atriz Duda Reis surgiu em suas redes sociais mostrando que quebrou os ossos do pé, precisando usar uma bota ortopédica e usando muletas. Além disso, a ruiva contou que vai precisar ficar com o acessório por um mês, mas tranquilizou os fãs ao aparecer bastante sorridente, sem contar o que motivou a fratura.

“Meu look nos próximos 45 dias é essa bota e duas muletas [risos]. Consegui essa proeza de ter quebrado dois ossos do pé direito. Recovering. Hoje foi dia do papai dar banho no Theodoro enquanto a mamãe ficava só olhando e filmando”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, contando alguns poucos detalhes sobre o acontecido.