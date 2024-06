Lexa 'se casa' com Ricardo Vianna em Arraiá da Anitta e recebe elogios

Vestida de noiva, Lexa usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 15, para compartilhar uma série de cliques do que viveu no Arraiá da Anitta

A cantora Lexa deu uma 'adiantada' em seu casamento para uma ocasião especial na última quinta-feira, 13. A artista "se casou" com o seu noivo, o ator Ricardo Vianna durante o ‘Arraiá da Anitta’, a grande festa junina organizada por Anitta, e nesta sexta-feira, 15, compartilhou os registros em suas redes sociais.

"Como é bom dividir e curtir a vida com quem a gente ama, né? Ainda mais um São João delícia… minha amiga arrasa nas festas Anitta! Teve casamento, reencontros, risadas, coreografias e muitas comidinhas deliciosas. Amei!", escreveu Lexa ao compartilhar os registros da noite ao lado de vários outros nomes como Juliette, Letícia Colin, Giovanna Lancellotti, Regina Casé e Pocah. Até Mauro Machado, pai da Anitta, entrou na brincadeira e interpretou o pai da noiva na quadrilha.

Nos comentários da publicação, os fãs da cantora elogiaram os cliques e celebraram a amizade entre as duas. "Linda minha noiva!", se declarou Ricardo Vianna, "Sempre muito bom. Reencontrar vocês é motivo de alegria", escreveu Eri Johnson, "Umas das amizades que o povo julgavam e hoje é uma das melhores", disse um perfil, “Não vejo a hora do de verdade, vai ser a noiva mais linda”, declarou outra.

Confira as fotos e o vídeo da Lexa andando até o ‘altar’:

Vale lembrar que essa é a primeira relação que a famosa assume desde que terminou seu casamento com MC Guimê, em setembro de 2023. O funkeiro, por sua vez, assumiu recentemente o namoro com a empresária Fernanda Stroschein.

Lexa impressiona com postura após derrota na Dança dos Famosos

Lexa se manifestou após sua eliminação da competição 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', na Globo. Em suas redes sociais, a cantora refletiu sobre sua jornada no programa e enfatizou que, mesmo com a derrota, considera que aprendeu muito, inclusive, o discurso dela foi muito elogiado pelos seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Lexa publicou o vídeo do momento em que é eliminada do programa de Luciano Huck e reforçou sua declaração na legenda: "Hoje eu me despeço da dança dos famosos com muita gratidão no coração e com uma frase linda do Nelson Mandela: 'Na vida ninguém perde, ou você ganha ou você aprende", disse a artista. Confira!