Após polêmicas com o RBD, Christian Chávez admite que amizade com Anahí está abalada

À imprensa mexicana, Christian Chávez disse que a relação com a amiga 'não está bem'; o cantor já falou de suposto envolvimento de Anahí em fraude na tour

Christian Chávez admitiu que sua amizade com Anahí está estremecida no momento, por conta dos escândalos sobre a última turnê do RBD, a “Soy Rebelde Tour“. Em entrevista à imprensa mexicana, o cantor disse que a relação com a amiga não está em seu melhor momento. Recentemente o cantor falou de suposto envolvimento de Anahí em fraude na tour do RBD.

“Como está sua relação com Anahí?”, perguntou a jornalista. “Não está bem, infelizmente, mas acontece. Essas coisas acontecem nas famílias, às vezes você se magoa com sua irmã e deixa de falar dois ou três meses. Não temos a mesma forma de pensar e isso é algo que estou vendo desde que decidi estabelecer meus limites, e disse que vou lutar pelo que quero, pelo que penso”, disse o artista.

“É importante porque não somente faz por você, mas também por toda essa ferida que teve em algum momento de deixar que as pessoas façam coisas. Eu já tentei ser a melhor versão para os outros. Queria me dar bem com todo mundo, que todos me aceitassem e me amassem. São coisas que acontecem”, acrescentou.

Quanto ao motivo do afastamento dos cantores, Christian resolveu não comentar: “Olha, não vou falar sobre isso, porque eu digo algo e sou mal interpretado. Interpretam outras coisas. O que posso te dizer é que sim, nós não estamos mais unidos como éramos, mas esperamos que isso possa ser resolvido”, respondeu ele.

“O respeito, o carinho, saber que ela [Anahí] sempre esteve comigo quando eu precisei, assim como eu estive para ela quando precisou. E ela sabe. Esse carinho e agradecimento sempre vão existir. Mas o importante agora é dizer o que eu acho, o que eu penso”, finalizou.

Christian Chávez abriu o jogo e falou sobre o rumor de que Anahí

Christian Chávez reagiu aos boatos de que Anahí teria algum envolvimento no desvio de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Aos jornalistas, que o abordaram em um aeroporto no México, o cantor negou que a amiga tenha usufruído do faturamento para ajudar o marido, Manuel Velasco, na campanha política.

“Olha, o que eu posso dizer é que, às vezes, dizem muitas coisas. E a verdade é que se formos ficar o tempo todo dizendo: Não, isso é mentira. Não, isso é verdade… O que posso dizer é que os problemas legais ou o que está sendo tratado legalmente é algo que os meios de comunicação não têm o direito (de acesso] sabe?“, declarou Châvez.

Anahí também quebrou o silêncio sobre as especulações através de seu perfil no X, antigo twitter, aparentemente reagindo à entrevista de Christian. A artista não teria ficado muito satisfeita com a resposta dele. "Não se trata apenas de fofoca. É absolutamente falso. (Foi uma) resposta pouco clara. infelizmente, a memória vai se perdendo", escreveu ela.