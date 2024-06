Paula Fernandes reage ao receber cantada de famoso em fotos ousadas: "Cadê?"

Atraindo pretendentes! Paula Fernandes conquista o coração de um famoso e recebe uma cantada após publicar ensaio ousado nas redes sociais

Na última terça-feira, 19, Paula Fernandes surpreendeu ao compartilhar novas fotos de um ensaio fotográfico ousado em suas redes sociais. Com cliques sem roupa, a cantora sertaneja não só chamou a atenção de seus seguidores, como também conquistou o coração de um novo admirador, o humorista Whindersson Nunes, que mandou uma mensagem e ganhou uma resposta da artista.

Através de seu perfil no Instagram, Paula compartilhou novos registros do ensaio em que aparece fazendo poses ousadas em uma fazenda. Com alguns acessórios estrategicamente posicionados, ela escondeu a intimidade e exibiu toda sua beleza. Na legenda, a cantora aproveitou para enviar uma mensagem ao ex-namorado.

“Oi, Ex. “Anota aí” o que você perdeu. Arraste para ao lado e poste a sua também!”, escreveu Paula, que ganhou um comentário de seu novo admirador em resposta a indireta. Apesar de não ser o destinatário da mensagem da cantora sertaneja, Whindersson contou que ficou muito feliz em ver o que ele ‘nem perdeu’ nos registros ousados.

“Nem perdi e achei foi massa”, disse o humorista, que complementou seu recado com um emoji suspirando. Paula respondeu: "Cadê sua foto, moço?", pedindo para o humorista reproduzir os cliques ousados em tom de brincadeira. Logo, a interação viralizou e os seguidores aplaudiram a atitude do comediante: “Ligeiro demais”, escreveu um. “Atacante camisa 10”, brincou outro.

Paula Fernandes recebe cantada de famoso em fotos ousadas - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Whindersson Nunes está solteiro desde o fim do noivado com a influenciadora digital Maria Lina. Antes desse relacionamento, o humorista estava casado com a cantora Luisa Sonza. Por sua vez, Paula Fernandes colocou um ponto final em seu namoro com o empresário Rony Cecconello em setembro do ano passado.

"Acho que aqueles primeiros dias foram muito sofridos e as pessoas sabem disso. Eu me recolhi, mas eu não posso deixar minha vida parar, então, estou abraçando a Paula de uma forma diferente", Paula abriu o coração sobre a fase delicada que enfrentou após o término do relacionamento de quatro anos em entrevista ao Fofocalizando, no SBT.

Paula Fernandes fala sobre postar fotos ousadas:

Bastante discreta, Paula Fernandes está surpreendendo os seguidores nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico que realizou em uma fazenda. A cantora confessou que sempre recebeu convites para tirar fotos mais ousadas, mas acreditava que deveria focar apenas na carreira musical.

Aconrece que agora, ela está se sentindo "mais madura", decidiu realizar o ensaio para eternizar a mulher empoderada que ela se tornou: “Me sinto muito mais madura, mais independente e mais segura. Esse ensaio nasceu do meu desejo de poder ter uma lembrança de uma mulher que se empoderou”, ela explicou; confira o relato!