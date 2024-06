Paula Fernandes surpreende ao postar fotos ousadas: "Mais segura"

A cantora Paula Fernandes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar as fotos de seu primeiro ensaio sensual

Bastante discreta, Paula Fernandes surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 7, ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico que realizou em uma fazenda.

A cantora confessou que sempre recebeu convites para tirar fotos mais ousadas, mas acreditava que deveria focar apenas na música. Agora, se sentindo "mais madura", decidiu realizar o ensaio para eternizar a mulher empoderada que ela se tornou.

"Ao longo de toda minha carreira, sempre recebi propostas para fazer fotos mais ousadas. Sempre achei que minha arte era somente a música. Minha voz era a referência. Não queria que nada pudesse confundir a associação das pessoas a minha figura pública. Hoje, depois de conquistar todos os meus sonhos, ter ganho 2x Grammys (além de várias indicações), de ter colocado mais de 20 músicas em novelas, ter tocado e feito dueto com os maiores artistas do Brasil e do mundo, sinto que essa etapa eu conclui. Sinto que conquistei o espaço que desejava, sem me expor, como eram as propostas que recebia", começou.

"Ao mesmo tempo, me sinto muito mais madura, mais independente e mais segura. Esse ensaio nasceu do meu desejo de poder ter uma lembrança de uma mulher que se empoderou, conseguiu lugar de destaque em um segmento que era dominado por homens e de ter alcançado muitos dos meus sonhos e desejos. Então, conclui que era hora de fazer esse registro, sem a questão de ter uma marca ou um patrocinador que me direcionasse (transformando isso em um pacote comercial) ou mesmo associar com qualquer outra coisa, para que não ficasse solto ou apelativo", explicou.

Em seguida, Paula as escolhas para o ensaio fotográfico. "Aqui é uma mulher mais madura, que deseja dividir esse registro com todos que sempre a apoiaram e curtiram sua música. Como se eu estivesse dividindo sem a expectativa de ter algo em troca. Escolhi o ambiente da fazenda, pois foi nesse mundo que cresci, que foi sempre parte da minha inspiração nas composições que eu fiz, e tenho nesse cenário, alguns elementos que sempre fizeram parte da minha vida, começando pelos cavalos, passando pelos instrumentos, e finalizando com looks que se tornaram referência de Paula Fernandes."

"O lançamento do meu álbum 'Qual amor te faz feliz?' resume o meu momento. Aceitação e entendimento que cada amor tem a sua forma e o seu tempo. O meu, no momento, é o amor-próprio. Livre. Sem autojulgamentos. Me aceitando. Vencendo meus complexos. Me despindo de mim mesma", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes reage aos rumores sobre valor do seu cachê

A cantora Paula Fernandes foi alvo de rumores envolvendo o valor do seu cachê. Uma publicação disse que o valor do cachê dela teria reduzido nos últimos anos. Porém, ela negou. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a artista revelou que o valor médio do seu cachê é de R$ 200 mil e que pode ser maior do que isso de acordo com o contrato.

"Olha, essa questão foi levantada por alguns veículos e fiquei pensativa. Como comentei, não acredito que isso seja algo relevante para as pessoas, já que importa mesmo é ajudar a quem precisa, entretanto, já que o tema foi esse, e principalmente em respeito a quem contrata Paula Fernandes e não paga o que for noticiado, acho que preciso esclarecer que ao contrário, meu cachê hoje é praticamente o dobro do que se falou. Lógico que isso muda de acordo com região, logística e custos, porém o valor médio de um show é na casa de 200 mil reais (sendo que alguns são até mais do que isso)", disse ela. Saiba mais!