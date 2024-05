Paula Fernandes reage aos rumores sobre valor do seu cachê

A cantora Paula Fernandes revela qual é o valor médio do seu cachê após surgirem boatos de que o valor teria sido reduzido

A cantora Paula Fernandes foi alvo de rumores envolvendo o valor do seu cachê. Nos últimos dias, uma publicação disse que o valor do cachê dela teria reduzido nos últimos anos. Porém, ela negou.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, a artista revelou que o valor médio do seu cachê é de R$ 200 mil e que pode ser maior do que isso de acordo com o contrato . "Olha, essa questão foi levantada por alguns veículos e fiquei pensativa. Como comentei, não acredito que isso seja algo relevante para as pessoas, já que importa mesmo é ajudar a quem precisa, entretanto, já que o tema foi esse, e principalmente em respeito a quem contrata Paula Fernandes e não paga o que for noticiado, acho que preciso esclarecer que ao contrário, meu cachê hoje é praticamente o dobro do que se falou. Lógico que isso muda de acordo com região, logística e custos, porém o valor médio de um show é na casa de 200 mil reais (sendo que alguns são até mais do que isso)", disse ela.

Paula Fernandes ainda comentou que reduziu o volume de shows por mês para ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. "Hoje minha alegria e meu desejo é fazer até 80 shows por ano. Se tirar o mês de janeiro e fevereiro que normalmente tiro férias, isso dá uma média de 8 a 10 shows por mês! Alguns meses mais e outros menos, porém esse é o meu desejo. Dando um exemplo prático, Maio, Junho e Julho estou com média de 10 shows mês", declarou.

Paula Fernandes rebate comentário de internauta

A cantora Paula Fernandes surpreendeu ao dar uma resposta na lata ao ser alfinetada por um internauta nesta semana. No perfil Conceito Sertanejo, um seguidor insinuou que a estrela não seria humilde e não estaria fazendo sucesso. Com isso, ela fez questão de responder à altura e destacou os seus feitos na carreira.

Tudo começou quando um internauta escreveu: “Simaria canta muito também… Só não tem o sucesso que a irmã tem porque, pela arrogância… E Paula Fernandes é igual. Se fosse simples, humilde, pode ter certeza de uma coisa… Estaria ainda fazendo sucesso”.

Ao ver isso, Paula Fernandes respondeu: “Uai, entendi não. Ninguém nunca me viu maltratar alguém! E quem disse que eu não estou fazendo mais sucesso? Estou na melhor fase da minha vida. Estou nos palcos, tenho fãs maravilhosos, já realizei tantos feats, ganhei Grammys, fiz dezenas de turnês internacionais, e estou preparando projeto novo para lançar em abril. E agora tenho tempo para minha vida pessoal. Não é maravilhoso”.