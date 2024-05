MC Guimê abre álbum de fotos ao lado da namorada em viagem romântica

De férias, MC Guimê aproveitou os dias de descanso e realizou um passeio especial em Pirenópolis com a namorada: 'Minha linda'

O amor está no ar para MC Guimê! Nesta quinta-feira, 23, o cantor e ex-participante do BBB 23, da Globo, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos de suas férias ao lado da namorada, Fernanda Stroschein. O casal aproveitou os dias de descanso em uma viagem à Pirenópolis, Goiás.

Nas imagens publicadas por Guimê nas redes sociais, os dois aparecem juntos tomando um banho de cachoeira. Além de registros românticos com a companheira, o artista também mostrou fotos de algumas comidas e a paisagem do local onde se hospedaram.

"Aproveitando minhas férias com minha linda em um paraíso nacional chamado Pirenópolis - GO", escreveu o ex-BBB na legenda da postagem. MC Guimê e Fernanda surgiram juntos pela primeira vez publicamente em março deste ano, quando ele publicou um registro com a empresária.

Os fãs do funkeiro, no entanto, apontam a loira como affair de Guimê desde o Carnaval. De mãos dadas, eles foram vistos no Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que o famoso assume publicamente desde que terminou seu casamento com a cantora Lexa, em setembro do ano passado.

MC Guimê se pronuncia sobre dívida de mansão

Em abril deste ano, MC Guimê usou suas redes sociais para se pronunciar acerca de uma dívida na Justiça. O assunto voltou a se repetir na web após o funkeiro assumir o relacionamento com a empresária Fernanda Stroschein.

Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Guimê respondeu os ataques que recebeu sobre o assunto. "Já causou muito desgaste essas fitas. Vamos viver o agora, o passado já aconteceu. Vamos viver o hoje, a vida está acontecendo", pediu o artista.

Na sequência, ele falou sobre a possível dívida envolvendo uma mansão em Alphaville, bairro nobre da Grande São Paulo. "Que deixei dívida pra não sei quem, que fulano pagou, que ciclano resolveu… Isso não existe. É um processo judicial e o juiz determinou que tais pessoas estivessem envolvidas. Não fui eu que cheguei e comprei um boné, um carro, uma moto e falei: 'segura a responsa, bebê'", disse o ex-BBB.

Ele também aproveitou para pedir que não compartilhem mensagens de ódio em seu perfil. "Pô, estamos em 2024. Para, respira e acalma aí, certo? Vamos parar de destilar ódio nas redes sociais dos amiguinhos", finalizou.