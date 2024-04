MC Guimê se pronuncia sobre dívida de mansão: "Isso não existe"

Após receber ataques por conta da dívida que adquiriu ao comprar um imóvel de luxo, MC Guimê usou as redes sociais para se defender

Nesta segunda-feira, 1, MC Guimê usou suaas redes sociais para se pronunciar acerca de uma dívida na Justiça. O assunto voltou a repertir na web após o funkeiro assumir o relacionamento com a empresária Fernanda Stroschein.

Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Guimê respondeu os ataques que recebeu sobre o assunto. “Já causou muito desgaste essas fitas. Vamos viver o agora, o passado já aconteceu. Vamos viver o hoje, a vida está acontecendo”, pediu o artista.

Na sequência, ele falou sobre a dívida envolvendo uma mansão em Alphaville, bairro nobre da Grande São Paulo. “Que deixei dívida pra não sei quem, que fulano pagou, que ciclano resolveu… Isso não existe. É um processo judicial e o juiz determinou que tais pessoas estivessem envolvidas. Não fui eu que cheguei e comprei um boné, um carro, uma moto e falei: ‘segura a responsa, bebê'”, disse o ex-BBB.

Ele também aproveitou para pedir que não compartilhem mensagens de ódio em seu perfil. “Pô, estamos em 2024. Para, respira e acalma aí, certo? Vamos parar de destilar ódio nas redes sociais dos amiguinhos”, finalizou.

Para quem não se lembra, quando o casamento de Lexa e Guimê chegou ao fim, ambos entraram na Justiça para definir o destino da dívida da mansão do funkeiro. Na época, o valor era estimado em cerca de R$ 3 milhões, incluindo despesas da propriedade e honorários advocatícios dos proprietários.

MC Guimê surge com novo affair pela primeira vez nas redes sociais

O romance está no ar para MC Guimê! No último sábado, 30, o funkeiro surgiu pela primeira vez em suas redes sociais com seu novo affair, a empresária Fernanda Stroschein, após o término de seu casamento com a cantora Lexa, em setembro de 2023.

Por meio dos stories de seu Instagram, o ex-BBB posou ao lado de sua nova namorada enquanto estavam no carro. Guimê apareceu na frente usando óculos escuros e foi acompanhado pela loira, que combinou looks e também apostou no acessório para sair com o cantor.

Vale lembrar que durante o Carnaval, o artista foi visto aos beijos com loira misteriosa, apontada como Fernanda Stroschein pelos fãs. De mãos dadas, os dois foram vistos no Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo, onde o dia contou com shows de Jorge e Mateus e Wesley Safadão. Confira mais detalhes!