Solteiro, MC Guimê é flagrado aos beijos com loira misteriosa no Carnaval

Solteiro desde sua separação de Lexa em 2023, MC Guimê é flagrado aos beijos com loira misteriosa enquanto curtia o Carnaval em São Paulo; veja fotos!

O romance está no ar para MC Guimê! Na tarde desta terça-feira, 13, o cantor foi flagrada aos beijos com uma loira misteriosa enquanto curtia o Carnaval em São Paulo. Os dois foram vistos de mãos dadas no Centro Esportivo do Tietê, onde o dia contou com shows de Jorge e Mateus e Wesley Safadão.

Solteiro desde o término de seu casamento com Lexa em 2023, ex-BBB surgiu agarradinho com a loira, enquanto eles curtiam o show. Os dois não fizeram questão de esconder seu relacionamento, com direito a vários amassos em público, além de terem circulado pela festa lado a lado.

MC Guimê e Lexa foram casados por cinco anos, mas assumiram o término definitivo de seu relacionamento em setembro de 2023. Antes de finalizarem seu casamento, eles chegaram a terminar duas vezes. Hoje, a cantora namora o ator Ricardo Vianna. Já Guimê não assume um relacionamento desde o término.

Confira as fotos:

Fotos: Araujo Agnews

MC Guimê chama atenção dos fãs com clique ousado

No último dia 5, MC Guimê causou nas redes sociais ao compartilhar um clique ousado com seus seguidores. O cantor e ex-participante do BBB 23 postou uma selfie no banheiro, e o volume na toalha chamou a atenção dos internautas.

"De bem com a vida…", escreveu o funkeiro na legenda da publicação, recebendo diversos comentários. "Tá armado, vilão", brincou um seguidor. "Você tem porte de arma?", comentou uma internauta. "Eu dei zoom", confessou uma fã.

Mas teve quem não gostou da postagem. "Qual a necessidade de tirar uma foto assim? Pra mim é só pra chamar atenção!", disparou uma seguidora. "Qualquer coisa por atenção", falou outra. "Homem adora passar vergonha", escreveu uma terceira.