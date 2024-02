MC Guimê chama atenção dos fãs com clique ousado: "Dei zoom"

O cantor e ex-participante do 'BBB 23' MC Guimê levou os seguidores das redes sociais à loucura ao compartilhar uma foto apenas de toalha

MC Guimê movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 5, ao compartilhar um clique ousado. O cantor e ex-participante do BBB 23 postou uma selfie no banheiro, e o volume na toalha chamou a atenção dos seguidores do artista.

"De bem com a vida…", escreveu o funkeiro na legenda da publicação, recebendo diversos comentários. "Tá armado, vilão", brincou um seguidor. "Você tem porte de arma?", comentou uma internauta. "Eu dei zoom", confessou uma fã.

Mas teve quem não gostou da postagem. "Qual a necessidade de tirar uma foto assim?Pra mim é só pra chamar atenção!", disparou uma seguidora. "Qualquer coisa por atenção", falou outra. "Homem adora passar vergonha", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Guimê não assumiu nenhum relacionamento desde o fim de seu casamento com a cantora Lexa. Antes do fim definitivo, eles se se pararam após o cantor ser expulso do BBB 23 acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro. Os dois reataram o compromisso alguns meses depois.

Mas em setembro, Lexa anunciou o término nas redes sociais. "Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", disse ela na ocasião.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME (@mcguime)



MC Guimê nega rumores de namoro com tiktoker

O cantor MC Guimê decidiu se pronunciar sobre os rumores de que estaria vivendo um namoro com a influenciadora do TikTok Laura Suede. Os boatos tomaram conta das redes sociais, mas ele negou.

O artista contou que está solteiro, mas gostaria de encontrar uma pessoa especial para ficar ao seu lado. "Segundo pronunciamento do dia: não tô namorando com ninguém, pessoal. Aliás, adoraria... Mas tô solteiro, é isso", disse ele.