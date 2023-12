MC Guimê nega rumores de namoro com tiktoker: ‘Pronunciamento'

O cantor MC Guimê aparece nas redes sociais para rebater os rumores de que estaria namorando com influenciadora do TikTok

O cantor MC Guimê decidiu se pronunciar sobre os rumores de que estaria vivendo um namoro com a influenciadora do TikTok Laura Suede. Os boatos tomaram conta das redes sociais nos últimos dias, mas ele negou.

O artista contou que está solteiro, mas gostaria de encontrar uma pessoa especial para ficar ao seu lado. "Segundo pronunciamento do dia: não tô namorando com ninguém, pessoal. Aliás, adoraria... Mas tô solteiro, é isso", disse ele.

MC Guimê não assume um relacionamento desde que se separou de Lexa há poucos meses. Por sua vez, a cantora está namorando com o ator Ricardo Vianna.

Você sabia? MC Guimê mudou tatuagem após separação

O cantor MC Guimê decidiu virar a página após se separar de Lexa e até se despediu da tatuagem que tinha feito para a ex-mulher em seu corpo. O astro tinha o rosto da ex tatuado em sua perna. Agora, ele transformou o desenho totalmente para esconder o rosto da ex.

Guimê tinha feito a tatuagem com o rosto de Lexa no início de 2022 para homenageá-la em seu aniversário. A imagem trazia o rosto dela inspirado em uma foto do casamento deles, na qual ela estava vestida de noiva.

Agora, a tatuagem representa outra mulher. O rosto ganhou uma bandana para cobrir a boca e o nariz, os olhos foram redesenhados e ele também mudou o penteado do cabelo do desenho, além de colocar um boné.

Na legenda, ele apenas disse: “Incrível arte, feita por @mitsunagatattoo @nauticatattooanaliafranco”. Além disso, ele incluiu a hashtag “Bora pra próxima”.

Vale lembrar que o cantor está solteiro atualmente após o fim do casamento com a cantora Lexa. Eles viveram uma crise no relacionamento após a participação dele no BBB 23, da Globo, e ficaram um tempo separados. Os dois reataram a relação, mas oficializaram o fim da união poucos meses depois.