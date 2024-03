Em clima de romance, MC Guimê surge com novo affair pela primeira vez nas redes sociais após seu divórcio de Lexa; confira!

O romance está no ar para MC Guimê! Neste sábado, 30, o funkeiro surgiu pela primeira vez em suas redes sociais com seu novo affair, a empresária Fernanda Stroschein, após o término de seu casamento com a cantora Lexa, em setembro de 2023.

Através dos stories de seu Instagram, o ex-BBB posou ao lado de sua nova namorada enquanto estavam no carro. Guimê apareceu na frente usando óculos escuros e foi acompanhado pela loira, que combinou looks e também apostou no acessório para sair com o cantor.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que durante o Carnaval, o artista foi visto aos beijos com loira misteriosa, apontada como Fernanda Stroschein pelos fãs. De mãos dadas, os dois foram vistos no Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo, onde o dia contou com shows de Jorge e Mateus e Wesley Safadão.

Lexa também está em um novo relacionamento

Após o término de seu casamento com MC Guimê em 2023, a cantora Lexa já está vivendo um novo romance. Em fevereiro, a artista foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna, com quem assumiu o relacionamento logo após seu divórcio.

O pedido foi feito durante um passeio do casal à Noruega, quando Ricardo se ajoelhou em frente a Aurora Boreal e pediu sua mão em casamento. O anúncio foi feito através do Instagram do casal.

"ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!!! Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo!!!!!!", escreveu ele nas redes sociais ao anunciar o noivado.